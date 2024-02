MV Agusta LXP: non solo Orioli, in arrivo anche la "base" Enduro Veloce

Se ne parla da tempo, qualcuno l'ha anche provata ma, a EICMA, MV Agusta ha tolto i veli alla LXP Orioli, una maxi enduro specialissima, per 500 – ricchi – fortunati. Non disperate, sembra che la Casa varesina abbia altre frecce al proprio arco: sarebbe infatti in arrivo una versione ''base'', Enduro Veloce, per tutti.

DA ENDURONA A CROSSOVER Come riportano i colleghi di Motorrad, infatti, sarebbero i documenti di omologazione australiani ad aver ''tradito'' la MV Agusta Enduro Veloce. Ma vediamo di fare un ripasso di quelle che sono le caratteristiche della LXP Orioli e che, in buona parte, anche l'ipotetica versione di serie dalla maxi enduro andrebbe a condividere. Il cuore è certamente il nuovo motore 3 cilindri di 931 cc sviluppato sulla base di quello della gamma 800: 124 CV a 10.000 giri e 102 Nm a 7.000 giri. La dotazione elettronica prevede IMU a 6 assi, Ride by Wire, controllo di trazione a 8 livelli, ABS Cornering con funzione RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation) e cruise control.

La LXP Orioli che MV Agusta ha portato a EICMA

VEDI ANCHE

MENO OFF Sembra plausibile pensare che, lato motore ed elettronica, la LXP Orioli possa condividere la dotazione con la Enduro Veloce di serie. Lato ciclistica, però, alcune differenze con la versione in edizione limitata, sembrano obbligatorie: telaio in acciaio a doppia culla, telaietto posteriore tubolare imbullonato e forcellone in alluminio dovrebbero rimanere al loro posto, mentre le sospensioni pluriregolabili Sachs – con 210 mm di escursione – potrebbero subire una ridimensionata per meglio sposare l'attitudine da crossover stradale. Addio, quindi, anche ai cerchi da 21'' e 18'' per due più tradizionali 19'' e 17'' e, chissà, anche alla super pinza ad attacco radiale Stylema, magari per una più sobria M4.32, sempre di Brembo. Anche altezza sella e peso, non rimarranno li stessi: un po' più in basso la seduta rispetto agli attuali 850 mm, un po' più elevato il dato sulla bilancia dagli attuali 220 kg a secco con kit racing.

La LXP Orioli

QUANDO E QUANTO Una gran bella crossover, più che una maxi enduro, la nuova MV Agusta LXP Enduro Veloce. Dopo il debutto della limited edition – il cui arrivo è previsto per la primavera 2024 – il prossimo autunno potrebbe essere la volta della versione di serie, per tutti. Prezzo? Certamente più contenuto rispetto ai fantomatici 30.000 euro della Orioli, ma difficilmente inferiore ai 20.000 euro. Stiamo pur sempre parlando di una MV Agusta.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/02/2024