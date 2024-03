MV Agusta cambia proprietario: la maggioranza ora è del gruppo Pierer

La notizia era nell'aria, con l'ingresso di Pierer nel mondo MV Agusta era solo questione di tempo prima che il gruppo austriaco - proprietario tra gli altri brand anche di KTM - acquisisse il controllo delle operazioni rilevando la quota azionaria di maggioranza, fino ad oggi detenuta da Timur Sardarov ex CEO e nuovo Vicepresident dello storico marchio di Schiranna.

NUOVO ASSETTO Al manager russo, che negli ultimi anni ha contribuito al rilancio di MV Agusta, impementando nuove linee produttive e continuando a realizzare vere e proprie fuoriserie a due ruote - come la Superveloce 800 Arsham o la Brutale 1000 Assen - succederà nel ruolo di CEO Hubert Trunkenpolz, già membro del consiglio esecutivo di PIERER Mobility AG. Timur Sardarov in occasione del passaggio di consegne ha dichiarato:“MV Agusta incarna la passione e un senso unico di romanticismo che ha affascinato me, un imprenditore esperto, fin dal primo giorno. La sfida personale di guidare l'azienda fuori dalla crisi e guidarla verso il successo attraverso strategie aziendali innovative, espansione del team e sviluppo di nuovi prodotti è stata vinta. È un onore svolgere un ruolo nel plasmare l’eredità di MV Agusta. Negli ultimi cinque anni, sia io che l’azienda ci siamo evoluti in modo significativo. La nostra crescita insieme è una testimonianza del viaggio di trasformazione che abbiamo condiviso. Il periodo trascorso con MV Agusta è stato un capitolo fondamentale della mia vita, pieno di gioie e sfide reciproche. Mentre continuo a ricoprire il ruolo di vicepresidente, mi impegno a sostenere l’azienda e il suo continuo successo”. Timur Sardarov manterrà il 49,9% delle azioni, oltre ai vari ruoli istituzionali e di ambassador del marchio.

LE SFIDE DEL FUTURO Al nuovo CEO e al suo team di lavoro spetteranno compiti importanti, sfide da vincere come la creazione di una rete vendita e di assistenza più ramificata ed efficente, oltre allo sviluppo della brand awareness di nuovi modelli, chissà fino a che punto influenzati dal know how austriaco di KTM.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 15/03/2024