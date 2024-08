MV Agusta: nuova 3 cilindri in arrivo?

In una recente intervista il nuovo numero uno di MV Agusta, Trukenpolz, ha dichiarato che arriverà una nuova moto 3 cilindri

MV Agusta è in un momento di grandi cambiamenti e, dopo l'aumento della produzione e il passaggio della maggioranza a KTM, ora annuncia future novità. In un'intervista il nuovo numero uno, Hubert Trukenpolz, ha anticipato cosa vedremo nel prossimo futuro.

LA PRODUZIONE Il CEO di MV ha toccato numerosi aspetti nell'intervista rilasciata a Motociclismo e tra questi c'è la questione della produttività. Trukenpolz si aspetta di raddoppiare la produzione, raggiungendo le 10.000 unità. Realizzare questi numeri con moto da 30-50.000 euro è, secondo il numero uno della Casa varesina, un risultato assolutamente buono.

RICAMBI E CONCESSIONARI La qualità delle moto, la reperibilità dei ricambi e la presenza di una rete capillare è certamente uno degli aspetti cruciali del nuovo corso MV. Sebbene il CEO si dica contento del lavoro fatto finora in termini di pezzi di ricambio, la maggiore criticità è legata al numero di punti vendita nel mondo: rispetto agli attuali 180 dealer auspica di crescere fino a 400, più del doppio.

LE NUOVE MOTO Trukenpolz non si è sbottonato riguardo ai modelli futuri, ma ha dato più di una dritta. I modelli a 3 cilindri come Brutale e Dragster rappresentano una vera e propria bandiera per MV Agusta ed è molto probabile che gli sforzi più importanti vadano nella direzione di queste naked: proprio a EICMA la Casa di Schiranna porterà con tutta probabilità una novità a 3 cilindri, potrebbe trattarsi di una nuova Brutale, magari di una nuova Dragster o addirittura di un modello completamente nuovo.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/08/2024