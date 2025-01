KTM 125 Enduro R e KTM 390 Enduro R: le nuove Dual-Sport pronte all'azione

Dopo il successo delle Supermoto (qui il nostro articolo dedicato), KTM amplia la sua gamma off-road con le nuove KTM 125 Enduro R e KTM 390 Enduro R. Questi modelli si affiancano alla leggendaria KTM 690 Enduro R, offrendo performance importanti sia in città che sui terreni più impervi.

KTM 125 Enduro R e KTM 390 Enduro R: caratteristiche principali

KTM entra nel segmento delle Dual-Sport di piccola cilindrata con due modelli dotati di sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi da 21/18 pollici, cruscotto TFT minimalista e ABS completamente disattivabile. Grazie a queste caratteristiche, le nuove KTM Enduro R sono pronte a superare ogni ostacolo.

Design e ciclistica

Le nuove KTM 125 e 390 ENDURO R si distinguono per un design snello e un serbatoio da 9 litri, che favorisce una posizione di guida ottimale per il fuoristrada. Il telaio a traliccio in acciaio, verniciato in arancione, è basato sulla piattaforma Gen 3 condivisa con i modelli Duke, ma con un angolo del cannotto di sterzo più chiuso (63,1° rispetto ai 66° della Duke), piastre forcella con riser da 25 mm e telaietto posteriore imbullonato per una maggiore resistenza in off-road. L'ergonomia è stata ottimizzata con pedane riposizionate per un controllo superiore.

Sospensioni e ruote

Entrambi i modelli montano forcelle WP Apex da 43 mm con escursione di 230 mm. Sulla 390, regolazione di compressione e ritorno (30 click) senza attrezzi, mentre sulla 125, unità non regolabile. Al posteriore, è presente un monoammortizzatore WP APEX montato in posizione disassata, con escursione ruota di 230 mm.

La 390 Enduro R offre la regolazione del ritorno su 20 click senza attrezzi, mentre la 125 Enduro R prevede la regolazione del precarico con attrezzo specifico. Le moto montano cerchi da 21'' all'anteriore e 18'' al posteriore, con pneumatici Metzeler Karoo 4 (90/90R21 e 140/80R18).

KTM 125 ENDURO R e KTM 390 ENDURO R - Action

Motori di ultima generazione

I nuovi modelli KTM Enduro R sono equipaggiati con la piattaforma LC4c, caratterizzata da una cilindrata di 399 cc (390 Enduro R) con distribuzione bialbero e un motore monocilindrico da 125 cc (125 Enduro R) con distribuzione monoalbero. Entrambi sono dotati di ride-by-wire e frizione antisaltellamento PASC.

Il nuovo airbox è posizionato più in alto per una maggiore altezza da terra. Lo scarico in acciaio inox senza silenziatore finale riduce il peso di 2 kg. I motori sono conformi alla normativa Euro 5+ con doppio catalizzatore e gestione elettronica avanzata. Gli intervalli di manutenzione sono ottimizzati con il primo tagliando a 1.000 km, manutenzione regolare ogni 10.000 km e controllo valvole ogni 20.000 km.

Elettronica e tecnologia avanzata

Le KTM Enduro R offrono un pacchetto elettronico completo per la massima sicurezza e piacere di guida. L'ABS Bosch 10.3MB a due canali include la modalità Offroad persistente. La KTM 390 Enduro R dispone di due riding mode: STREET, ottimizzata per strade urbane e veloci, e OFFROAD, che permette lo slittamento della ruota posteriore per affrontare ostacoli. Il Traction Control Cornering (MTC) è completamente disattivabile e le opzioni ABS includono ABS Road Cornering, ABS Offroad e ABS completamente disattivato.

Strumentazione e connettività

Il nuovo cruscotto TFT da 4,2 pollici offre un'interfaccia chiara e intuitiva con rivestimento polarizzante per ridurre l'abbagliamento. Dispone di una porta USB-C laterale per ricarica smartphone o navigatore. Grazie alla connettività Bluetooth tramite app KTM Connect, il pilota può accedere alla navigazione turn-by-turn, alla gestione chiamate e alla musica.

I comandi al manubrio, ottimizzati per l'ergonomia, includono un joystick a 4 vie e interruttori retroilluminati per una gestione intuitiva delle impostazioni. Le nuove KTM Enduro R sono anche equipaggiate con luci a LED ad alta efficienza, che garantiscono ottima visibilità diurna e illuminazione ottimale notturna.

KTM 125 ENDURO R e KTM 390 ENDURO R - Action

KTM 125 Enduro R e KTM 390 Enduro R: prezzi e disponibilità

Le nuove KTM 125 Enduro R e KTM 390 Enduro R 2025 arriveranno nei Concessionari ufficiali a marzo 2025 e verranno vendute rispettivamente al prezzo di 5.730 euro e 6.780 euro. Come di consueto, come per tutti i modelli KTM, per i piloti più esigenti, è disponibile un’ampia scelta di accessori KTM PowerParts e abbigliamento KTM PowerWear.

Pubblicato da Francesco Irace, 22/01/2025