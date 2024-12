Trofeo Enduro KTM 2025: tutto pronto per la ventesima edizione

Vi abbiamo raccontato delle vicende che riguardano KTM e MV Agusta ma oggi torniamo a parlare della Casa austriaca per annunciare l'imminente apertura delle iscrizioni del Trofeo Enduro KTM 2025.

KTM Trofeo Enduro 2025

NOVITÀ 4 tappe, 5 prove, tra Umbria, Liguria, Lombardia e Toscana, col calendario che si aprirà il prossimo 23 marzo e si chiuderà il 5 ottobre. Il Trofeo KTM Enduro 2025 celebra i 20 anni con un nuovo logo ma anche importanti novità. Si aggiornano il regolamento e il format di gara, col ritorno alla formula che prevede tre giri con due prove speciali cronometrate per ciascun giro (Cross Test e Enduro Test). È stato inoltre introdotto il numero chiuso a 200 iscritti, a cui si aggiunge una modifica alle classi: le Veteran sono infatti divise per età e non più per tipologia di moto.

LE ISCRIZIONI Come da tradizione, tutti i piloti riceveranno il Kit Ready to Race, un set composto da materiali tecnici e accessori utili quanto divertenti. L'apertura delle iscrizioni è prevista, indicativamente, per il 16 dicembre.

Il calendario del Trofeo KTM Enduro 2025

23 marzo - Città della Pieve (PG) – MC Castel De La Pieve

25 maggio - Carcare (SV) – MC Cairo Montenotte

3 agosto - Laveno (VA) – MC SCAG Laveno Mombello

4 e 5 ottobre - Castiglion Fiorentino (AR) – MC Castiglion Fiorentino

Pubblicato da Michele Perrino, 16/12/2024