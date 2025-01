KTM 790 Duke 2025: novità, data di arrivo e prezzo

La nuova KTM 790 Duke 2025 si aggiorna per raccogliere ancora più consensi nella categoria delle naked medie. Scopriamo tutte le novità, la scheda tecnica, la data di arrivo e il prezzo della 790 Duke 2025 (qui invece la nuova 1390 Super Adventure R 2025).

KTM 790 2025 2025 in nero

La nuova 790 Duke 2025 rimane sostanzialmente invariata a livello estetico, non fosse per un faro ancor più affilato, ma si aggiorna soprattutto sotto il profilo dell'elettronica: le novità maggiori, infatti, sono rappresentate dal nuovo display TFT da 5'' e dai nuovi blocchetti retroilluminati. Restano al loro posto, invece, i riding mode Rain, Street e Sport e il controllo di trazione, mentre sono optional quelli Track e Performance.

KTM 790 DUKE 2025: CICLISTICA

Confermati sulla 790 Duke 2025 il telaio in acciaio al cromo-molibdeno con il motore come elemento sollecitato, la forcella e il mono WP Apex, la prima con cartuccia aperta e steli da 43 mm regolabile in compressione ed estensione, il secondo collegato direttamente al forcellone in alluminio pressofuso e regolabile in precarico. I freni sono una coppia di dischi da 300 mm con pinze ad attacco radiale davanti, un disco da 240 mm dietro. I cerchi sono da 17'' e le gomme Maxxis Supermaxx ST in misura 120/70 e 180/55.

KTM 790 2025 2025: vista laterale

Il nuovo motore della 790 Duke 2025 è il solito bicilindrico DOHC LC8c da 799 cc, ora omologato Euro 5+. La potenza massima resta a 95 CV – così la Duke 790 è depotenziabile per patente A2 – mentre la coppia è di 87 Nm. Il peso della 790 Duke 2025, invece, è di 169 kg a secco.

La nuova 790 Duke 2025 di KTM arriverà nelle concessionaria dal mese di aprile in due colorazioni, arancione e nera, con un prezzo di 9.230 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di KTM.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/01/2025