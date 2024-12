KTM 1390 Super Adventure R 2025: ecco l'ultima evoluzione della maxi enduro

Non che fosse un mistero, ma ora è realtà. KTM presenta 1390 Super Adventure R 2025, la maxi enduro della casa austriaca, con ruota da 21'' e tanta voglia di fuoristrada. Scopriamo come cambia tra desing, motore, elettronica e ciclistica.

Dal punto di vista estetico è rinnovata, ma già lo sapevamo. Il nuovo faro, il parabrezza più corto che nasconde il nuovo display verticale da 8'' touch, le nuove barre paratelaio. Fuori è sempre riconoscibile anche se più moderna, ma dentro è tutta una novità. Il motore cresce da 1.301 a 1.350 cc, per 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Nuova è anche la tecnologia di fasatura variabile Camshift, che promette una migliore guidabilità ai bassi regimi a una maggiore potenza massima, oltre a una riduzione di consumi ed emissioni, il tutto grazie ai due diversi profili delle camme sul lato aspirazione. Anche la ciclistica della 1390 Super Adventure R è stata rivista, col telaio aumentato di rigidità e le sospensioni che, a differenza delle sorelle più stradali, sono meccaniche: una forcella WP Xplor da 48 mm dotata di tecnologia “split cartridge” e un monoammortizzatore WP Xplor PDS (Progressive Damping System), per un'escursione di 220 mm su entrambe le ruote in alluminio.

DIMENSIONI E PESI Davanti cerchio a raggi da 21'', dietro da 18'', con pneumatici 90/90 e 150/70, i freni sono Brembo, con dischi da 320 mm e pinze monoblocco Stylema, mentre dietro il disco è da 267 mm con pinza a 2 pistoncini. A completare le misure l'altezza della sella di 880 mm, il peso di 231 kg senza benzina che, col serbatoio da 23 litri, configura un peso col pieno di circa 247 kg.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA KTM non ha ancora ufficializzato né la data di arrivo né il prezzo della nuova 1390 Super Adventure R 2025. Rispetto ai 22.480 euro della 1290 Super Adventure R 2024 c'è da aspettarsi certamente un aumento. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/12/2024