KTM 990 Duke 2024: prezzo al ribasso per la naked

KTM annuncia un prezzo promozionale per la 990 Duke model year 2024: scopriamo qual è lo sconto sulla naked di Mattighofen

Il prezzo della KTM 990 Duke 2024 ha fatto da subito storcere il naso a molti, ritenuto troppo alto nonostante il rinnovamento rispetto alla 890. KTM però scende a patti con gli appassionati e, per il model year dello scorso anno, lancia un'offerta con prezzo scontato: scopriamo la promozione della 990 Duke. Se invece ve le siete perse, ecco qui le nuove 125 Enduro R e 390 Enduro R 2025.

KTM 990 Duke 2024 in offerta: il prezzo con maxi sconto

Nuova KTM 990 Duke, 3/4 anteriore

La KTM 990 Duke 2024, in vendita precedentemente a 15.230 euro, è proposta con un'offerta a 12.990 euro, vale a dire ben 2.240 euro meno rispetto allo scorso anno. Una cifra che renderà probabilmente più appetibile la maxi naked di Mattighofen e che, con tutta probabilità, renderà anche più a buon mercato la 990 Duke R 2025 in arrivo. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di KTM.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 22/01/2025