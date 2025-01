Dakar Moto, ultima tappa: Sanders regala alla KTM il 20° successo finale

L'ultima tappa della Dakar 2025 si è confermata poco più di una passerella per i protagonisti delle moto che hanno coperto i 61 km cronometrati con partenza e arrivo ancora una volta a Shubaytah in meno di un'ora. La classifica generale non è così cambiata nelle prime 10 posizioni e la KTM, che come noto sta attraversando un periodo difficile della sua storia, può sorridere e festeggiare il suo ventesimo trionfo nella Dakar grazie a Daniel Sanders.

DAKAR MOTO 2025: ULTIMA TAPPA A DOCHERTY

La dodicesima e ultima tappa della Dakar 2025 ha visto i concorrenti rimasti in gara partire a gruppi con una mass start. Sanders, che poteva contare su ben 9 minuti di vantaggio su Tosha Schareina (Honda) è scattato forte per evitare problemi, transitando per primo al checkpoint dopo 19 km. L'australiano ha poi leggermente rallentato nel finale, uscendo dal podio di giornata che ha premiato invece Michael Docherty (KTM), più veloce di Adrien Van Beveren (Honda) di appena 3 secondi, mentre terzo si è classificato Tobias Ebster (KTM) a 44 secondi.

I primi 10 sono comunque tutti raccolti in poco più di 2 minuti e questo ha fatto sì che non ci fossero stravolgimenti in classifica generale. Quarto tempo per Schareina, quinto per Stefan Svitko (KTM) - ultimo centauro sotto il minuto di distacco - e sesto Sanders con lo stesso crono di Luciano Benavides.

🏁 Stage 1️⃣2️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Michael Docherty

🥈 Adrien Van Beveren

🥉 Tobbias Ebster



DAKAR MOTO 2025: FESTA PER SANDERS E KTM

Sanders, secondo australiano a vincere la Dakar Moto dopo la doppietta di Toby Price, mette così il sigillo su un'edizione letteralmente dominata che lo ha visto comandare la classifica generale fin dal prologo di venerdì 3 gennaio. Per lui sono in totale 5 le tappe vinte, mentre la KTM a sua volta può festeggiare il suo ventesimo successo in questa competizione con l'ennesima vittoria parziale che porta a 9 su 12 i trionfi di tappa (a completare il bottino, 2 successi per Docherty e 2 per Benavides).

Honda si deve accontentare di 3 vittorie parziali e di portare sul podio finale Schareina e Van Beveren, mentre una tappa è andata alla Sherco grazie a Lorenzo Santolino. A bocca asciutta la Hero che nei giorni scorsi ha perso la sua stella Ross Branch, ma che piazza quantomeno nella top 10 finale José Ignacio Cornejo Florimo.

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA TAPPA 12 SHUBAYTAH - SHUBAYTAH

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE FINALE

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 DANIEL SANDERS RED BULL KTM FACTORY RACING 53H 08' 52'' 2 TOSHA SCHAREINA MONSTER ENERGY HONDA HRC 53H 17' 42'' + 08' 50'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA HRC 53H 23' 38'' + 14' 46'' 4 LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 53H 31' 08'' + 22' 16'' 5 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA HRC 53H 38' 42'' + 29' 50'' 6 SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA HRC 53H 51' 36'' + 42' 44'' 7 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 54H 07' 12'' + 58' 20'' 8 EDGAR CANET RED BULL KTM FACTORY RACING 54H 49' 21'' + 01H 40' 29'' 9 TOBIAS EBSTER BAS WORLD KTM RACING TEAM 55H 22' 46'' + 02H 13' 54'' 10 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 55H 23' 30'' + 02H 14' 38''

