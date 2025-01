Tutte le info utili sulla Dakar 2025: date, percorso e favoriti tra auto e moto

Il primo grande evento di motorsport del 2025 è ormai pronto a partire: parliamo ovviamente della Dakar, il mitico rally raid che per il quinto anno consecutivo si disputerà interamente in Arabia Saudita. La partenza è prevista per venerdì 3 gennaio, mentre l'arrivo è in programma due settimane dopo, il 17 gennaio. Saranno oltre 5.000 i chilometri cronometrati che dovranno essere affrontati da moto, auto, camion, quadricicli ma anche dai mezzi storici della Dakar Classic. La lista dei principali iscritti nelle categorie di auto e moto la trovate in questo nostro articolo. Qui di seguito trovate invece tutte le info principali che vi servono per seguire questa appassionante competizione.

DAKAR 2025: IL PERCORSO

La Dakar 2025 è composta da 12 tappe più il prologo, con un giorno di riposo previsto per venerdì 10 gennaio. Le prime giornate si disputeranno tutte nella zona di Bisha, città di 200.000 abitanti che si trova nel quadrante sud-occidentale dell'Arabia Saudita e dove è stato allestito un bivacco extra-large. Qui si sviluppano i percorsi del prologo e delle prime due tappe, di cui la seconda è una 48H Chrono che prevede quasi 1000 km cronometrati da percorrere in due giornate: alle 5 del pomeriggio i concorrenti si devono fermare nella più vicina delle sei aree di sosta previste, dalla quale ripartiranno il giorno successivo per completare la tappa. Si tratterà anche della prima tappa in cui sono previsti percorsi differenziati tra moto e auto, una novità di questa edizione che permetterà di anticipare gli orari di partenza delle quattro ruote e che garantirà maggior sicurezza ai centauri che non dovranno più preoccuparsi dell'eventuale arrivo alle loro spalle delle auto.

Dakar Moto 2024: Pablo Quintanilla (Honda) - Foto Dakar

La carovana lascerà poi la zona di Bisha per spostarsi verso Nord, con attenzione particolare alla tappa 4 dell'8 gennaio che sarà una Marathon: 173 km di trasferimento e 415 cronometrati lungo i quali i concorrenti non potranno contare sull'assistenza esterna. Il giorno di riposo sarà ad Hail, nella parte più settentrionale della Dakar 2025, mentre la seconda settimana prevede una progressiva discesa verso sud-est, con transito nella capitale Riyadh tra il 13 e il 14 gennaio. I concorrenti dovranno poi attraversare il temibile Quarto Vuoto, deserto sabbioso praticamente inabitato e per larghi tratti inesplorato, prima di raggiungere il traguardo posto a Shubaytah, a due passi dal confine con gli Emirati Arabi Uniti.

Data Tappa Percorso Lunghezza 03/01 Prologo Bisha-Bisha 29 km 04/01 1 Bisha-Bisha 413 km 05-06/01* 2 Bisha-Bisha 967 km 07/01 3 Bisha-Al Henakiyah 495 km 08/01 4 Al Henakiya-AlUla 415 km 09/01 5 AlUla-Ha’il 428 km 11/01 6 Ha’il-Al Duwadimi 604 km 12/01 7 Al Duwadimi-Al Duwadimi 478 km 13/01 8 Al Duwadimi-Riyadh 487 km 14/01 9 Riyadh-Haradh 357 km 15/01 10 Haradh-Shubaytah 120 km 16/01 11 Shubaytah-Shubaytah 275 km 17/01 12 Shubaytah-Shubaytah 61 km

DAKAR 2025: I FAVORITI TRA LE AUTO

Quest'anno la battaglia tra le quattro ruote si preannuncia interessantissima, con quattro costruttori al via tutti molto agguerriti. Grande attesa per il debutto della Dacia, che ha affidato il suo prototipo Sandrider a nomi di primissimo piano come Nasser Al-Attiyah, già vincitore di 5 edizioni, il nove volte iridato del WRC Sebastien Loeb e la vincitrice della classifica prototipi leggeri del 2024 Cristina Gutierrez. Nelle scorse settimane abbiamo intervistato Loeb e il campione francese non ci ha nascosto le sue ambizioni di vittoria, dopo aver collezionato fino ad ora tre secondi e due terzi posti finali in otto partecipazioni.

Dakar 2025, Dacia Sandriders

VEDI ANCHE

Grande attesa anche per Ford che porta al debutto il Raptor T1+ in collaborazione con M-Sport. Anche in questo caso si è fatto affidamento a grandi nomi del panorama rallistico: dal campione in carica Carlos Sainz al vincitore di un'edizione sia tra le auto sia tra le moto Nani Roma, dal versatile Mattias Ekstrom plurivincitore del DTM ma anche navigato pilota di rally raid fino all'americano Mitchell Guthrie, proveniente dai prototipi leggeri.

Ford Raptor T1+

Come sempre una grossa fetta dei partenti sarà al via con l'inossidabile Hilux di Toyota. Tra i sei esemplari ufficiali troviamo nomi di grande esperienza come Lucas Moraes, Seth Quintero e Giniel De Villiers. A questi si aggiungono gli Hilux di Overdrive Racing tra cui spicca il nome di Yazeed Al-Rajhi. Quest'anno ritroviamo al via anche le Mini X-Raid con cinque esemplari tra cui quelli affidati a Guerlain Chicherit, Denis Krotov e Guillaume De Mevius. Presenti nella categoria anche i tanti buggy, capaci in alcune occasioni di inserirsi nelle posizioni di vertice. Tra questi, attenzione in particolare a Mathieu Serradori. Due gli equipaggi italiani al via, senza ambizioni di alta classifica.

DAKAR 2025: I FAVORITI TRA LE MOTO

La competizione tra le due ruote è sempre accesissima, ma quest'anno non vedrà al via due dei suoi protagonisti principali. L'australiano Toby Price e il britannico Sam Sunderland, entrambi vincitori di due edizioni, saranno infatti al via tra le quattro ruote, dove condivideranno una Toyota Hilux. Il favorito della vigilia è il campione uscente Ricky Brabec, americano in sella alla Honda.

Dakar 2024: il podio finale con Branch, Brabec e Van Beveren. Credits: Dakar Rally

La lista dei potenziali rivali è comunque lunghissima: il due volte vincitore Kevin Benavides (KTM) ripresosi dalla terribile caduta di questa primavera, il secondo classificato del 2024 Ross Branch (Hero) e il suo compagno di squadra José Ignacio Cornejo Florimo. Lo squadrone della Honda è composto da altri possibili protagonisti come Pablo Quintanilla, Skyler Howes, Tosha Schareina e Adrien Van Beveren. La KTM, nonostante il difficile momento finanziario che sta attraversando la casa madre, si presenta al via molto agguerrita e oltre al già citato Benavides schiera Daniel Sanders, Michael Docherty e il fratello Luciano Benavides. Tra le moto sono nove gli italiani al via, nessuno con ambizioni di podio.

DAKAR 2025: DOVE VEDERLA

Per seguire la Dakar 2025 in diretta streaming ci si potrà affidare ai canali ufficiali della competizione, con collegamenti su YouTube e Facebook. Per quanto riguarda la televisione, in Italia sarà Eurosport2 a trasmettere la competizione. Quest'ultimo è disponibile nei pacchetti offerti da Sky e DAZN, oltre che in streaming su NowTV e Discovery+.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/01/2025