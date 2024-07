Ecco il Ford Raptor T1+ con cui Carlos Sainz inseguirà la sua quinta Dakar

Al Festival of Speed di Goodwood la Ford ha presentato l'atteso Ford Raptor T1+, fuoristrada innovativo con cui la casa americana darà l'assalto alla prossima edizione della Dakar, affidandosi all'esperienza di due plurivincitori del mitico rally raid come gli spagnoli Carlos Sainz e Nani Roma.

Ford Raptor T1+

SVILUPPATO SUL CAMPO Dopo una partecipazione sperimentale all'edizione 2024 della Dakar, il nuovo Raptor T1+ si presenta con sospensioni evolute con ammortizzatori Ford bypass regolabili, un motore V8 da 5.000 cc e un design appositamente pensato per affrontare i terreni più impervi. Il telaio è in acciaio T45, mentre la carrozzeria è in fibra di carbonio, per un peso minimo di 2.070 kg. Il Raptor T1+ è stato progettato da Ford Performance con il partner di lunga data M-Sport. E sarà proprio Matt Wilson, direttore di M-Sport, il team manager della squadra pensata per affrontare la Dakar: ''Abbiamo già completato 10.000 km di test in alcune delle condizioni più difficili che potessimo trovare - ha dichiarato - quindi ci sentiamo pronti ad affrontare questa sfida definitiva a partire da Baja Ungheria il mese prossimo''. Coinvolta nel progetto anche la Red Bull.

VEDI ANCHE

Ford Raptor T1+

LE TAPPE DI AVVICINAMENTO ALLA DAKAR Come detto, a guidare il Ford Raptor T1+ saranno Carlos Sainz, con il navigatore Lucas Cruz, e Nani Roma, accompagnato da Alex Haro. Sainz ha vinto 4 edizioni della Dakar, tra cui l'ultima disputata. Nani Roma vanta due successi, di cui uno ottenuto tra le moto e uno tra le auto. Altri due equipaggi verranno annunciati successivamente. Dopo l'esordio dimostrativo a Goodwood, e prima di affrontare la prossima edizione della Dakar al via il 4 gennaio 2025, il fuoristrada americano esordirà in agosto al Baja Ungheria. La seconda e ultima competizione a cui prenderà parte prima della sfida nei deserti dell'Arabia Saudita sarà il Rallye du Maroc in ottobre, su un percorso con terreni dalle caratteristiche simili alla Dakar.

Ford Raptor T1+

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2024