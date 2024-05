Ford ingaggia Carlos Sainz per l'assalto alla Dakar 2025

Ford si prepara a dare l'assalto alla Dakar 2025 con il nuovo Ranger Raptor e per farlo si affida al campione uscente del celebre rally raid, ossia Carlos Sainz. Assieme allo spagnolo è stato annunciato anche Nani Roma, già protagonista nell'edizione 2024 al volante di un Ranger costruito dalla NWM.

This is going to be wild 🔥 taking on the next @Dakarrally, joining forces with @Carlos Sainz Sr. and @Nani Roma. pic.twitter.com/Qn00ZqjUua — M-Sport (@MSportLtd) May 10, 2024

UNA COPPIA RITROVATA Quello tra Ford e Sainz è un matrimonio che ha già conosciuto tre precedenti nel Mondiale Rally. Lo spagnolo fece infatti il suo esordio nel WRC al volante di una Ford Sierra RS nel 1987, partecipando poi a cinque eventi della stagione successiva con il team ufficiale della casa americana. La seconda parentesi è durata due stagioni a partire dal 1996, nel corso delle quali Sainz ottenne tre vittorie con la Escort piazzandosi sempre terzo a fine anno. Terzo, e fino ad oggi ultimo, capitolo dal 2000 al 2002, impreziosito da altre due vittorie e da un altro doppio terzo posto nella classifica finale ottenuto con la Focus RS nel primo e nell'ultimo campionato assieme.

VEDI ANCHE

NUOVA SFIDA, GRANDE OBBIETTIVO Parlando del suo quarto ritorno con Ford, Sainz ha dichiarato: ''Sono molto entusiasta di questo nuovo progetto e di tornare a lavorare con Ford ,in M-Sport e di tornare da Malcolm (Wilson, fondatore di M-Sport, ndr). La mia storia con la Ford risale al 1987. Penso di essere stato il primo pilota di Malcolm, il suo primo pilota ufficiale e ne sono molto orgoglioso. Sono davvero entusiasta di guidare il Raptor e di affrontare questa grande sfida con molti obiettivi. Uno è aiutare Ford a vincere la Dakar''.

Ford Ranger Raptor Dakar

PROGETTO AMBIZIOSO Annunciato nel 2023, il progetto con il Ranger Raptor è entrato nel vivo quest'anno dopo che, come detto in apertura di articolo, l'esordio è avvenuto con una versione rivista nell'edizione dello scorso gennaio. Attualmente sono in corso i test privati che, come riferisce Ford, stanno danno risposte molto promettenti. Oltre a Sainz e a Roma, anche lui già vincitore della Dakar in due occasioni, verranno schierati altri due veicoli i cui equipaggi saranno annunciati in seguito. Con il passaggio alla Ford, Sainz inseguirà il quinto successo nella Dakar con altrettanti costruttori diversi, dopo aver già trionfato con Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/05/2024