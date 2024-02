Dakar: tra i segreti della longevità di Peterhansel c'è un'e-bike THOK

A 58 anni Stephane Peterhansel continua ad essere protagonista della Dakar. Nell'edizione 2024 da poco conclusa, il francese ha vinto la sua cinquantesima tappa del mitico rally raid, raggiungendo Ari Vatanen in vetta alla classifica dei plurivincitori delle singole frazioni. Si tratta dell'ennesimo record di una carriera fenomenale che gli è valsa giustamente il soprannome di ''Monsieur Dakar'': nel suo personale palmares, Peterhansel vanta 6 trionfi della classifica finale della Dakar Moto e ben 8 della Dakar Auto.

Dakar Auto 2024: Stephane Peterhansel (Audi) - Foto Dakar

L'AMICA E-BIKE I rally raid sono competizioni massacranti dal punto di vista fisico, con gli equipaggi impegnati per molte ore in condizioni climatiche estreme. Per questo motivo, la preparazione atletica è molto importante. Peterhansel e il suo navigatore Edouard Boulanger da oltre un anno svolgono una buona parte dei loro allenamenti in sella alle e-bike di THOK, azienda italiana di cui il pilota è diventato ambassador. In particolare, la disciplina in cui si cimentano è il downhill e l'e-bike è diventata uno strumento fondamentale per cimentarsi in questa attività, come ha spiegato lo stesso Peterhansel in un'intervista rilasciata al sito dell'azienda di Alba: ''Mi piace tantissimo fare downhill, ma se vuoi farlo prima devi salire. Questo è il motivo per il quale ho deciso di provare una e-bike: alla fine della giornata puoi fare il doppio delle discese! Quindi si raddoppia il piacere per me e per questo sono diventato un grande appassionato di e-bike''.

Stephane Peterhansel impegnato nel downhill

VEDI ANCHE

ALLENAMENTO SPECIFICO La disciplina del downhill ha diversi punti di contatto con la Dakar, competizione che vede gli equipaggi affrontare enormi dune e percorsi sconnessi ricchi di insidie: ''Uso molto la e-bike per allenarmi nel mio sport, è ottima per allenare la vista alla Dakar. Quando vai in discesa trovi pietre, salti ed è un ottimo allenamento per gli occhi e per i tempi di reazione. Non abbiuamo sempre a disposizione la macchina che usiamo in gara, l'allenamento è possibile solo durante i test, ma succede solo 2/3 volte all'anno. Quindi ogni pilota pratica altri sport e, come ho detto, io preferisco andare in bici''.

Stephane Peterhansel: preparazione e-bike THOK

IL MODELLO UTILIZZATO Peterhansel ha iniziato con le e-bike utilizzando una TK01 R sempre prodotta da THOK, per passare poi da fine 2023 a una Gram RC con motore Shimano EP8 configurato nei due profili ''Long Ride'' e ''Fast Ride''. Il primo è utilizzato per l'allenamento endurance, mentre per il downhill Peterhansel utilizza la seconda modalità con settaggio ECO/TRAIL medio e BOOST alto.

Photo credit: sito ufficiale THOK

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/02/2024