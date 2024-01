Dakar Auto, tappa 2: per Peterhansel vittoria numero 50!

La seconda tappa della Dakar Auto 2024 è nel segno di Stephane Peterhansel (Audi). Monsieur Dakar ha fatto segnare i migliori intertempi fin dalle prime fasi, concludendo in prima posizione e conquistando così il suo cinquantesimo successo parziale. Il francese raggiunge così il record assoluto detenuto finora in solitaria da un altro nome mitico di questa competizione, Ari Vatanen.

