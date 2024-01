Dakar Auto, tappa 11: Loeb fermo per problemi meccanici, Sainz a una tappa dalla leggenda

Peccato. Una Dakar che sin qui aveva vissuto sull'entusiasmante confronto tra due leggende dei rally, il veterano Carlos Sainz su Audi e il ''giovane'' - per la Dakar - Sebastien Loeb su BRX Hunter, si è conclusa come nessuno avrebbe voluto, ma come spesso accade in questa corsa: per un problema meccanico che ha fatto perdere al francese più di un'ora. Dopo 132 km di prova speciale nella 11° tappa che ha portato la carovana da Al'Ula e Yanbu, la vettura di Loeb e del copilota Fred Lurquin si è fermata, lasciando così la strada spianata all'Audi di Sainz e del co-driver Lucas Cruz. Domani i due spagnoli avranno bisogno semplicemente di concludere la tappa per portare a casa il quarto successo dopo quelli maturati nel 2010, nel 2018 e nel 2020. Meglio di Sainz, tra le auto, solo Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, con 8 affermazioni (senza considerare i 6 trionfi in moto...) e Nasser Al-Attiyah, ritiratosi ieri ma già vincitore di 5 raid Dakar.

BIS FRANCESE La tappa di oggi è andata a Guerlain Chicherit, il francese su Toyota che ha preceduto di 5'32'' il belga e compagno di team Guillaume de Mevius, bissando il successo di ieri. Carlos Sainz, che è stato in lizza per il successo, ha ceduto nel finale accontentandosi di un comodo terzo posto, davanti al compagno Mattias Kestrom con l'Audi. Quinto posto per la Toyota del Gazoo Racing guidata dal sud africano Saood Variawa. Non riesce il bis dell'impresa di ieri alla coppia italiana composta da Eugenio Amos e Paolo Ceci, che chiudono comunque in 12° posizione la tappa a 23'59'' dalla vetta, mentre Sebastien Loeb arriva infine solo 32°, perdendo oltre un'ora e 22 minuti da Sainz, e venendo scavalcato sul podio da De Mevius, per circa 7 minuti. Alle sue spalle è risalito il connazionale Chicherit, anch'esso staccato di 7 minuti. Il podio dovrebbe ormai essere una formalità, ma gli obiettivi di Loeb e del BRX Team erano tutt'altri. Domani si chiude con l'ultima tappa di 328 km totali, con 175 km di prova speciale che porterà la carovana da Yanbu al traguardo finale di Shubaytah.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 11 AL'ULA-YANBU

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 04H 43' 00'' ALEX WINOCQ 2 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 04H 48' 32'' + 00H 05' 32'' XAVIER PANSERI 3 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 04H 48' 35'' + 00H 05' 35'' LUCAS CRUZ 4 MATTIAS EKSTRÖM TEAM AUDI SPORT 04H 52' 46'' + 00H 09' 46'' EMIL BERGKVIST 5 SAOOD VARIAWA TOYOTA GAZOO RACING 04H 55' 37'' + 00H 12' 37'' FRANCOIS CAZALET 6 CHRISTIAN LAVIEILLE MD RALLYE SPORT 04H 58' 06'' + 00H 15' 06'' VALENTIN SARREAUD 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 04H 58' 23'' + 00H 15' 23'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 8 VAIDOTAS ZALA X-RAID ARIJUS TEAM 04H 58' 38'' + 00H 15' 38'' PAULO FIUZA 9 NANI ROMA FORD M-SPORT 05H 00' 51'' + 00H 17' 51'' ALEX HARO BRAVO 10 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 05H 05' 40'' + 00H 22' 40'' BRETT CUMMINGS

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 11

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 46H 23' 47'' 00H 00' 10'' LUCAS CRUZ 2 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 47H 50' 53'' + 01H 27' 06'' 00H 09' 00'' XAVIER PANSERI 3 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 47H 58' 49'' + 01H 35' 02'' 00H 15' 00'' FABIAN LURQUIN 4 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 48H 06' 07'' + 01H 42' 20'' 00H 02' 00'' ALEX WINOCQ 5 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 48H 41' 34'' + 02H 17' 47'' VIKTOR CHYTKA 6 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 49H 05' 18'' + 02H 41' 31'' 00H 01' 00'' BRETT CUMMINGS 7 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 49H 14' 56'' + 02H 51' 09'' 00H 15' 00'' DENNIS MURPHY 8 BENEDIKTAS VANAGAS TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 49H 25' 23'' + 03H 01' 36'' 00H 05' 51'' KULDAR SIKK 9 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 49H 33' 04'' + 03H 09' 17'' 00H 15' 00'' LOIC MINAUDIER 10 DENIS KROTOV OVERDRIVE RACING 50H 07' 36'' + 03H 43' 49'' 00H 30' 10'' KONSTANTIN ZHILTSOV

