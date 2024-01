Dakar Moto, tappa 4: Cornejo domina e ora è anche leader della generale

Seconda vittoria in questa edizione della Dakar Moto, e ottava in carriera, per Ignacio Cornejo Florimo. Il cileno è stato il grande protagonista della tappa 4, seconda parte della prima marathon stage di quest'anno, che ha portato i protagonisti da Al-Salamiya ad Al Hofuf. Al termine dei 299 km cronometrati il pilota Honda ha staccato di tre minuti il compagno di squadra Ricky Brabec, nonostante il minuto di bonus accumulato da quest'ultimo.

BRANCH SCAVALCATO Cornejo, partito per sesto, ha ottenuto i miglior intertempi fin dalle prime fasi. Tra i piloti partiti prima di lui è stato il vincitore di ieri, Kevin Benavides (KTM), a raccogliere il maggior quantitativo di secondi bonus. L'argentino al traguardo ha potuto beneficiare di 3'42'' che gli hanno permesso di chiudere in terza posizione, davanti a Ross Branch. Il pilota del Botswana è giunto al traguardo con il manubrio della sua Hero storto e tutto sommato ha limitato i danni: in classifica generale è ora secondo alle spalle di Cornejo, staccato di poco più di un minuto. Si conferma ai piani alti anche Adrien Van Beveren (Honda) che ha chiuso al quinto posto davanti a Luciano Benavides (Husqvarna) e a Joan Barreda, il pilota più penalizzato ieri con ben 12' aggiunti al suo tempo e che oggi ha già preso un altro minuto aggiuntivo. Anche per il risultato di oggi non si esclude che possano arrivare nelle prossime ore delle penalità che potrebbero cambiare il risultato.

IN RITARDO QUINTANILLA E PRICE Tra i piloti che questa mattina partivano occupando un posto nella top10, sono andati in difficoltà il settimo e l'ottavo, rispettivamente Toby Price e Sam Sanderland. L'australiano della KTM ha perso un quarto d'ora, mentre il connazionale della GasGas si è fermato lungo il percorso nel tratto finale di tappa ed è giunto poi al traguardo con oltre 18' di ritardo, subito dietro a un altro grande nome oggi in difficoltà, Pablo Quintanilla. Il cileno, quarto al via, ha chiuso in diciannovesima posizione ed è ora settimo nella generale. Domani si va da Al Hofuf a Shubaytah, con oltre 500 km di trasferimento e soli 118 di speciale, ma molto insidiosi con il ritorno di sabbia e dune dell'Empty Quarter, il deserto sabbioso più grande al mondo.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 4 AL SALAMIYA-AL HOFUF

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 51' 11'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 54' 10'' + 02' 59'' 3 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 02H 54' 29'' + 03' 18'' 4 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 55' 37'' + 04' 26'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 56' 36'' + 05' 25'' 6 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 58' 33'' + 07' 22'' 7 JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 59' 26'' + 08' 15'' 00H 01' 00'' 8 RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 03H 01' 02'' + 09' 51'' 9 SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 01' 16'' + 10' 05'' 10 ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 03H 03' 05'' + 11' 54''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 4

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 27' 13'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 17H 28' 28'' + 01' 15'' 3 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 32' 09'' + 04' 56'' 4 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 17H 47' 52'' + 20' 39'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 49' 43'' + 22' 30'' 6 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 17H 58' 24'' + 31' 11'' 7 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17H 58' 57'' + 31' 44'' 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 18H 02' 07'' + 34' 54'' 9 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 18H 05' 24'' + 38' 11'' 10 ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 18H 05' 57'' + 38' 44''

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/01/2024