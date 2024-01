Dakar Auto, tappa 1: vince il belga De Mevius, battuti Sainz e De Villiers

La prima tappa della Dakar 2024 ha portato la carovana verso sud nel deserto arabo da Alula ad Al Henakiyah, per una lunghezza totale di 541 km. Tra le auto ha vinto a sorpresa il belga Guillaume De Mevius su Toyota. Il rappresentante del team Overdrive Racing, coadiuvato dal copilota francese Xavier Panseri, ha chiuso le fatiche odierne in 4 ore, 35 minuti e 59 secondi, precedendo di ben 1:44 una delle leggende della Dakar - e dei rally più in generale - Carlos Sainz. L'iberico del team Audi Sport, e il fido Lucas Cruz, sono stati per lunghi tratti nelle primissime posizioni, prima di cedere lo scettro a De Mevius nel finale. Sul podio di giornata sale anche il sudafricano Giniel De Villiers del Toyota Gazoo Racing, con il supporto del connazionale Dennis Murphy.

CROLLO EKSTROM Nella top five finiscono anche il lituano Vaidotas Zala del X-Raid Arijus Team con la Mini a 10:42 e il francese Romain Dumas del Rebellion Racing su Toyota a 12:18. Chiudono la top ten gli equipaggi del Toyota Gazoo Racing di Lucas Moraes (Brasile) e Guy David Botterill (Sud Africa), del saudita Yazeed Al Rajhi su Toyota, del francese Mathieu Serradori su CS e, soprattutto, dello svedese Mattias Ekstrom, vincitore del prologo di ieri e in testa per tre quarti di giornata oggi, prima di crollare nel finale a 14:20 da De Mevius. Perdono terreno Nani Roma (18° con la Ford), Sebastian Loeb (20° con la Prodrive del team BRT), Nasser Al-Attiyah, (22° con la Prodrive del Nasser Racing) e ''monsieur Dakar'', Stephane Peterhansel, il francese del team Audi Sport soltanto 24°, dietro anche a Laia Sanz, prima donna in classifica (23°), copilotata dall'italiano Maurizio Gerini.

NB Inseriremo le classifiche non appena saranno pubblicate sul sito ufficiale del Dakar Rally

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/01/2024