Dakar Auto, tappa 10: vince Chicherit, big in difficoltà! Loeb recupera 7 minuti su Sainz

La decima tappa della Dakar 2024 ha seriamente rischiato di stravolgere la classifica generale. Nella frazione ad anello da 612 km con partenza e arrivo ad Al-‘Ula, il più veloce è stato il francese Guerlain Chicherit al volante della Toyota Hilux del team Overdrive Racing, capace di completare il percorso in 3 ore 19 minuti e 27 secondi. Alle sue spalle, in un podio del tutto inedito e senza nessuno dei big di alta classifica, il sudafricano Brian Baragwanath che centra il primo podio per la Century CR7-T, e il lituano Benediktas Vanagas, anche lui su Toyota. Da segnalare, in una tappa complessivamente positiva per i piloti al volante della Hilux, anche l’ottimo quarto posto dell’italiano Eugenio Amos (Overdrive Racing), al traguardo con 6 minuti di ritardo dal compagno Chicherit.

Dakar 2024: Guerlain Chicherit (Toyota) | Foto: A.S.O.

SAINZ IN DIFFICOLTÀ L’attenzione degli appassionati è stata però inevitabilmente rivolta alla sfida d’alta classifica tra Carlos Sainz e Sebastien Loeb, entrambi incappati in una giornata difficilissima. Quello più a rischio di saltare è stato proprio lo spagnolo di casa Audi, che dopo aver avuto qualche problema di navigazione è rimasto fermo per più di dieci minuti a causa di due forature, prima di essere soccorso dai compagni (ormai gregari senza ambizioni di classifica) Mattias Ekstrom e Stephane Peterhansel. Alla fine il “Matador” ha chiuso la tappa al 25° posto, con 24 minuti e 48 secondi di gap dalla vetta.

Dakar 2024: Carlos Sainz (Audi) | Foto: A.S.O.

OCCASIONE MANCATA Un po’ meglio è andata a Sebastien Loeb: il francese a un certo punto si è ritrovato ad aver quasi del tutto annullato il ritardo in classifica da Sainz, ma poi è stato a sua volta costretto a uno stop di alcuni minuti per un problema tecnico. La leggenda del Wrc ha quindi tagliato il traguardo con il 16° tempo riuscendo comunque a recuperare più di 7 minuti al rivale: un risultato positivo che lascia la porta aperta a qualsiasi scenario in vista delle prossime tappe, ma che ha il sapore di una grande occasione mancata per l’aggancio o il sorpasso in testa alla generale.

Dakar 2024: Sebastien Loeb (Prodrive) | Foto: A.S.O.

RITIRO AL-ATTIYAH Da segnalare infine anche il mesto ritiro di Nasser Al-Attiyah, che dopo aver patito problemi al motore negli ultimi giorni non ha neppure preso il via dal campo base di Al-'Ula: il qatariota è stato molto duro e polemico nei confronti della macchina (la stessa Prodrive Hunter guidata da Loeb) dicendo apertamente di non volerla più guidare e di aver imparato da un'esperienza da non ripetere in futuro. Domani penultima tappa di 587 km (di cui ben 480 di prova speciale) da Al-‘Ula a Yanbu.

Dakar 2024: Nasser Al-Attiyah (Prodrive) | Foto: A.S.O.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 10 AL'ULA-AL'ULA

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 03h 19' 27'' ALEX WINOCQ 2 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 03h 25' 10'' + 00h 05' 43'' LEONARD CREMER 3 BENEDIKTAS VANAGAS TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 03h 25' 31'' + 00h 06' 04'' KULDAR SIKK 4 EUGENIO AMOS OVERDRIVE RACING 03h 25' 36'' + 00h 06' 09'' PAOLO CECI 5 ROMAIN DUMAS REBELLION RACING 03h 26' 39'' + 00h 07' 12'' MAX DELFINO 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 03h 29' 30'' + 00h 10' 03'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 03h 29' 54'' + 00h 10' 27'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 8 CRISTIAN BAUMGART X RALLY 03h 30' 48'' + 00h 11' 21'' ALBERTO ANDREOTTI 9 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 03h 31' 25'' + 00h 11' 58'' VIKTOR CHYTKA 10 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 03h 31' 28'' + 00h 12' 01'' XAVIER PANSERI

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 10

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 41h 35' 12'' LUCAS CRUZ 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 41h 48' 34'' + 00h 13' 22'' FABIAN LURQUIN 3 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 42h 37' 56'' + 01h 02' 44'' ARMAND MONLEON 4 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 43h 02' 21'' + 01h 27' 09'' XAVIER PANSERI 5 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 43h 23' 07'' + 01h 47' 55'' ALEX WINOCQ 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 43h 24' 11'' + 01h 48' 59'' LOIC MINAUDIER 7 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 43h 35' 10'' + 01h 59' 58'' VIKTOR CHYTKA 8 GINIEL DE VILLIERS Toyota Gazoo Racing 43h 52' 32'' + 02h 17' 20'' DENNIS MURPHY 9 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 43h 59' 38'' + 02h 24' 26'' BRETT CUMMINGS 10 BENEDIKTAS VANAGAS TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 44h 16' 03'' + 02h 40' 51'' KULDAR SIKK

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2024