Dakar Auto, tappa 4: riscatto Loeb, Al Rajhi rafforza la leadership

La tappa 4 della Dakar Auto da Al Salamiya a Al Hofuf ha visto Sebastien Loeb riscattarsi dopo il tonfo di ieri, quando era giunto al traguardo con oltre 24 minuti di ritardo. Il francese, al ventiquattresimo successo nel mitico rally raid, ha avuto la meglio su Yazeed Al Rajhi e Nasser Al Attiyah al termine di una tappa giocata su distacchi minimi tra questi tre protagonisti. All'ultimo intertempo era al comando Al-Attiyah, ma il qatariota come ieri - quando è stato vittima di una foratura - ha perso molto tempo negli ultimi chilometri, perdendo due posizioni.

🏁 Stage 4️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Sébastien Loeb

🥈 Yazeed Al Rajhi

🥉 Nasser Al-Attiyah



After leading all day, @AlAttiyahN was eventually beaten by two rivals. @SebastienLoeb takes his 1st stage win in this #Dakar2024



Follow the other categories live 👉… pic.twitter.com/u6FVxqCazQ