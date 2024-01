Dakar Auto, tappa 3: Moraes regala un sorriso a Toyota, Loeb a oltre 20'

La terza tappa della Dakar Auto 2024, prima metà della prima marathon stage di questa edizione, sorride alla Toyota che coglie il successo con il brasiliano Lucas Moraes. Il numero 206, già in evidenza nelle prime giornate e ottavo in generale questa mattina, ha scalato le posizioni di vertice nell'ultima parte di percorso, scavalcando Nasser Al Attiyah leader al penultimo intertempo ma rallentato da una foratura nel finale e concludendo in prima posizione con appena 9 secondi di margine sull'Audi di Mattia Ekstrom, vicinissimo alla seconda vittoria in questa edizione del rally raid.

🏁 Stage 3️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Lucas Moraes

🥈 Mattias Ekström

🥉 Yazeed Al Rajhi



1️⃣st Dakar stage victory for Moraes 👏

🏆 @YazeedRacing takes the overall lead



See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/JtoV7j3iTu — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

CAMBIO AL VERTICE Il podio di tappa, in una giornata che ha visto distacchi minimi tra i primi, è completato da Yazeed Al Rajhi che ha preceduto il già citato Al-Attiyah. Con questa prestazione il saudita ha scavalcato Carlos Sainz in testa alla classifica generale. Lo spagnolo ha concluso al sesto posto e ora insegue ad appena 29 secondi. Il podio virtuale è completato da Ekstrom, lontano però 8 minuti dalla coppia di testa. Dopo aver colto il 50esimo successo alla Dakar nella tappa di ieri, oggi Stephane Peterhansel ha chiuso in ottava posizione, davanti a Benediktas Vanagas (Toyota) e a Vaidotas Zala (Mini).

AHI LOEB Tra gli sconfitti di giornata c'è Sebastien Loeb, terzo della generale al via della tappa. Il francese era partito con un buon ritmo, ma ha poi incontrato dei problemi nel tratto finale che lo hanno fatto scivolare ad oltre 24 minuti dal vincitore. Il nove volte iridato del WRC scivola così in nona posizione della classifica. Grossi problemi anche per il belga Guillaume Mevius, vincitore della prima tappa, fermatosi lungo il percorso per oltre un quarto d'ora e giunto al traguardo in forte ritardo. Per i protagonisti della Dakar dopo l'arrivo ci saranno due ore a disposizione con i propri team di assistenza, poi le auto verranno consegnate in una sorta di parco chiuso al bivacco preparato per trascorrere la notte. Domani la seconda parte di questa prima marathon stage prevede 299 km cronometrati e altri 332 di trasferimento da Al Salamiya ad Al Hofuf.

😯 @AlAttiyahN reached the 2hrs Service Park at the end of the special on Stage 3️⃣ like this 🛠



After 3️⃣ flat tyres he and co-driver @matthieubaumel had to finish the Special on 3️⃣ wheels 💪



How many KMs do you think they covered like that? 🤷‍♂️#Dakar2024 pic.twitter.com/TndFx5K8D7 — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 3 AL DUWADIMI-AL SALAMIYA

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 04H 14' 51'' 2 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 04H 15' 00'' + 00' 09'' 3 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04H 16' 00'' + 01' 09'' 4 NASSER AL-ATTIYAH MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 04H 16' 24'' + 01' 33'' 5 ROMAIN DUMAS MAX DELFINO REBELLION RACING 04H 16' 52'' + 02' 01'' 6 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 04H 18' 20'' + 03' 29'' 7 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 20' 12'' + 05' 21'' 8 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 2: per Peterhansel vittoria numero 50! Dakar Auto, tappa 1: vince il belga De Mevius, battuti Sainz e De Villiers Dakar Auto, prologo: successo Audi con Mattias Ekstrom TEAM AUDI SPORT 04H 22' 40'' + 07' 49'' 9 BENEDIKTAS VANAGAS KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 04H 26' 17'' + 11' 26'' 10 VAIDOTAS ZALA PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 04H 29' 01'' + 14' 10''

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 3

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 13H 07' 29'' 2 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 13H 07' 58'' + 00' 29'' 3 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 13H 15' 55'' + 08' 26'' 4 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 13H 16' 46'' + 09' 17'' 5 NASSER AL-ATTIYAH MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 13H 18' 18'' + 10' 49'' 6 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 13H 25' 34'' + 18' 05'' 7 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 13H 26' 01'' + 18' 32'' 8 ROMAIN DUMAS MAX DELFINO REBELLION RACING 13H 27' 27'' + 19' 58'' 9 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 13H 32' 27'' + 24' 58'' 10 VAIDOTAS ZALA PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 13H 33' 41'' + 26' 12''

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2024