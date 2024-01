Dakar Auto, prologo: successo Audi con Mattias Ekstrom

La Dakar 2024 è iniziata anche per i protagonisti delle auto con il prologo disputato nel deserto attorno ad Alula. Nonostante i soli 27 km cronometrati si sono già registrati alcuni distacchi sorprendenti, seppur minimi all'interno di un massacrante rally raid. Lo squadrone Audi inizia con un successo grazie allo svedese Mattias Ekstrom, autore del miglior tempo in 16'30''. Seconda posizione per l'americano Seth Quintero (Toyota), mentre il podio di giornata è completato da un altro dei protagonisti più attesi, Sebastien Loeb (Xtreme).

🚗 @mattiasekstroem currently holds the fastest time with a 23’’ lead over the rookie in the Ultimate category Seth Quintero. @SebastienLoeb is in 3rd place, 38’’ behind, just in front of another Audi driven by @s_peterhansel #Dakar2024 pic.twitter.com/PGhvnFBpKB — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2024

SAINZ IN RITARDO Scorrendo la classifica, in settima posizione troviamo la seconda Audi, quella di Stephane Peterhansel. Il veterano francese, giunto alla sua 35esima partecipazione alla Dakar, ha accusato un ritardo di 45 secondi, in una classifica che vede 12 piloti racchiusi in un minuto. A chiudere questa dozzina è il campione in carica Nasser Al-Attiyah che ha limitato i danni nonostante un piccolo errore di navigazione. Non è iniziata nel migliore dei modi la gara di Carlos Sainz: lo spagnolo ha concluso con 2'18'' di ritardo, scivolando oltre la trentesima posizione in classifica. La Dakar 2024 entrerà nel vivo domani con la prima tappa da Alula a Al Henakiyah che prevede 414 km cronometrati e altri 127 di trasferimento su un percorso che si snoda in una zona vulcanica, alternando dunque sabbia a rocce.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA PROLOGO ALULA-ALULA

POS. EQUIpAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 16' 30'' 2 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 16' 53'' + 00' 23'' 3 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 17' 08'' + 00' 38'' 4 MARCOS BAUMGART KLEBER CINCEA X RALLY 17' 08'' + 00' 38'' 5 CRISTIAN BAUMGART ALBERTO ANDREOTTI X RALLY 17' 14'' + 00' 44'' 6 KRZYSZTOF HOLOWCZYC LUKASZ KURZEJA X-RAID MINI JCW TEAM 17' 14'' + 00' 44'' 7 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 17' 15'' + 00' 45'' 8 LIONEL BAUD LUCIE BAUD OVERDRIVE RACING 17' 17'' + 00' 47'' 9 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 17' 19'' + 00' 49'' 10 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 17' 25'' + 00' 55''

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/01/2024