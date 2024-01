Dakar Moto, tappa 9: tripletta Honda! Vince Van Beveren, Brabec stacca Branch

Il ritorno di Ktm alla vittoria è stato solo una parentesi temporanea. Nella tappa 9, di 639km da Ha’il ad Al-’Ula, la casa giapponese è tornata al comando mettendo a segno una tripletta che potrebbe anche risultare decisiva per le sorti della classifica moto. A vincere la frazione è stato infatti Adrien Van Beveren, al suo secondo successo di tappa in quest’edizione del rally raid in Arabia Saudita, con 32 secondi di margine sul compagno di squadra e leader della generale Ricky Brabec. Al terzo posto c’è un’altra Honda CRF 450 Rally, quella del cileno Pablo Quintanilla, staccato però di 4’19” dalla vetta.

Dakar 2024: Ricky Brabec (Honda) | Foto: A.S.O.

BRANCH ATTARDATO Giornata decisamente meno positiva per il primo degli inseguitori di Brabec in classifica, che fino a due giorni fa perdeva solo 1 secondo e che ieri aveva comunque limitato i danni pagando 41 secondi dallo statunitense: Ross Branch, sulla Hero, ha infatti stavolta raggiunto il traguardo con il quinto miglior tempo, ma con un ritardo di 6’59” dal leader e quindi di quasi 6 minuti e mezzo dal rivale Brabec. Al quarto posto di tappa troviamo invece la prima delle Ktm, con l’australiano Toby Price attardato di 6’34” da Van Beveren.

Dakar 2024: Ross Branch (Hero) | Foto: A.S.O.

LA CLASSIFICA A questo punto, dopo una decina di giorni di grande incertezza, la classifica moto inizia a delineare un chiarissimo favorito per la vittoria finale, ferme restando le solite e immancabili insidie che la Dakar presenta a ogni dosso. Ricky Brabec, su Honda, vanta adesso un margine di 7 minuti e 9 secondi sulla Hero di Branch, seguito abbastanza da vicino dalle altre due Honda di Van Beveren e Nacho Cornejo (che nella frazione odierna è arrivato con circa 10 minuti di gap dal compagno, cedendogli la terza posizione in classifica). Domani tappa ad anello di 612 km (di cui 371 cronometrati) con partenza e arrivo sempre al campo base di Al-‘Ula.

Dakar 2024, Adrien Van Beveren (Honda)

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 9 HA'IL-AL'ULA

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 36' 46'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 37' 18'' + 00h 00' 32'' 3 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 41' 05'' + 00h 04' 19'' 4 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 04h 43' 20'' + 00h 06' 34'' 5 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04h 43' 45'' + 00h 06' 59'' 6 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 04h 44' 59'' + 00h 08' 13'' 7 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04h 46' 43'' + 00h 09' 57'' 8 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 04h 46' 52'' + 00h 10' 06'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 04h 49' 14'' + 00h 12' 28'' 10 BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING TEAM 04h 49' 40'' + 00h 12' 54''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 9

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 40h 53' 49'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 41h 00' 58'' + 00h 07' 09'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 41h 05' 15'' + 00h 11' 26'' 4 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 41h 07' 35'' + 00h 13' 46'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 41h 22' 01'' + 00h 28' 12'' 6 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 41h 29' 01'' + 00h 35' 12'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 41h 42' 58'' + 00h 49' 09'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 41h 53' 36'' + 00h 59' 47'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 42h 17' 38'' + 01h 23' 49'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 43h 14' 24'' + 02h 20' 35''

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/01/2024