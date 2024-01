Dakar Moto, prologo: per Schareina primo successo

La Dakar 2024 è iniziata con il prologo disputato interamente nel deserto attorno ad Alula, in Arabia Saudita. Il percorso prevedeva 27 km cronometrati, giusto un antipasto rispetto alle distanze solitamente percorse nel rally raid. Il primo leader della classifica generale è lo spagnolo Tosha Schareina che, in sella alla Honda, ha conquistato il suo primo successo parziale nella Dakar. Il giovane spagnolo, miglior rookie nel 2021 e alla terza partecipazione alla competizione, ha staccato di 12 secondi Daniel Sanders (GASGAS) e di 19 Ross Branch (Hero).

FRATELLI BENAVIDES IN TOP10 Scorrendo la classifica troviamo in quarta posizione AdreinVan Beveren (Honda) a 24 secondi, mentre quinto si è piazzato Luciano Benavides (Husqvarna) a 26 secondi. L'argentino, vincitore di tre prove nel 2023, è tra i più attesi protagonisti assieme al fratello Kevin Benavides. Quest'ultimo, vincitore della passata edizione, ha chiuso in nona posizione a a 56 secondi, alle spalle dell'australiano Toby Price. Distacchi ovviamente ridotti quest'oggi, con tutta la top10 racchiusa in meno di un minuto. Da domani si comincia a fare sul serio con la Alula-Al Henakiyah che prevede 414 km cronometrati e altri 127 di trasferimento.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA PROLOGO ALULA-ALULA

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 TOSHA SCHAREINA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17' 35'' 2 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 17' 47'' + 00' 12'' 3 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 17' 54'' + 00' 19'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 17' 59'' + 00' 24'' 5 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 18' 01'' + 00' 26'' 6 SAM SUNDERLAND RED BULL GASGAS FACTORY RACING 18' 03'' + 00' 28'' 7 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 18' 22'' + 00' 47'' 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 18' 26'' + 00' 51'' 9 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 18' 31'' + 00' 56'' 10 MASON KLEIN KORR OFFROAD RACING 18' 33'' + 00' 58''

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/01/2024