Dakar Moto, tappa 3: Quintanilla penalizzato, tappa a Benavides

La terza tappa della Dakar Moto 2024, prima parte di una prova maratona che proseguirà domani, ha visto ancora una volta in gran spolvero i piloti del team Energy Monster Honda. La vittoria è inizialmente andata a Pablo Quintanilla, autore dei migliori intertempi fin dalle prime fasi e che nella seconda metà di percorso ha potuto beneficiare anche dei secondi bonus riservati a chi transita per primo, o nel gruppo di testa, aprendo la strada agli inseguitori. Quest'ultimo particolare è stato decisivo per consegnare il successo al cileno che ha raccolto 3'33'' bonus fondamentali per scavalcare la KTM di Kevin Benavides, leader al penultimo intertempo, e la Hero di Joan Barreda. Una serie di penalizzazioni inflitte dopo il traguardo ha però modificato radicalmente il risultato finale.

VITTORIA A BENAVIDES La direzione gara ha inflitto un minuto a Ross Branch, 6 a Quintanilla e ben 12 a Barreda per eccesso di velocità nel corso della speciale. La vittoria di tappa è così andata a Benavides, giunto al suo ottavo successo parziale alla Dakar, con Ricky Brabec secondo e Adrien Van Beveren terzo.

BRANCH ALLUNGA Persiste al momento una situazione di equilibrio nelle posizioni di vertice della classifica generale, anche dopo le penalizzazioni. Al comando troviamo sempre Ross Branch (Hero), oggi autore della quinta prestazione. Il pilota del Botswana ha oltre 3 minuti il margine su Ignacio Cornejo, vincitore ieri e che oggi è dovuto partire per primo perdendo tempo soprattutto nella prima parte di tappa. Insegue l'americano Ricky Brabec (Honda), anche lui penalizzato di un minuto, il quale precede proprio Quintanilla che resta quarto nonostante i 6 minuti ricevuti. Adrien Van Beveren, oggi sesto, chiude il quartetto di Honda all'inseguimento di Branch nella classifica generale.

SUNDERLAND ALZA BANDIERA BIANCA Dopo il ritiro di Lorenzo Santolino ieri, la Dakar Moto ha perso oggi un altro dei suoi protagonisti principali. Il britannico Sam Sunderland, settimo questa mattina, è stato anch'esso fermato da un problema tecnico emerso sulla sua GasGas dopo appena 11 km di prova. Sunderland ha atteso l'assistenza per oltre tre ore, prima di rinunciare definitivamente a proseguire. Per i protagonisti della Dakar dopo l'arrivo ci saranno due ore a disposizione con i propri team di assistenza, poi le moto verranno consegnate in una sorta di parco chiuso al bivacco preparato per trascorrere la notte. Domani la seconda parte di questa prima marathon stage prevede 299 km cronometrati e altri 332 di trasferimento da Al Salamiya ad Al Hofuf.

❌ Stopped after 11km for more than 3h30 with a mechanical problem, @Sundersam was unable to repair and had to abandon the race. 🏍#Dakar2024 pic.twitter.com/TGqkCvDZdZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2024

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 3 AL DUWADIMI-AL SALAMIYA

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 39' 28'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 40' 39'' + 00H 01' 11'' 01' 00'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 42' 19'' + 00H 02' 51'' 4 SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 42' 25'' + 00H 02' 57'' 5 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 42' 46'' + 00H 03' 18'' 01' 00'' 6 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 43' 02'' + 00H 03' 34'' 7 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 43' 42'' + 00H 04' 14'' 06' 00'' 8 STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 04H 44' 32'' + 00H 05' 04'' 9 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 46' 04'' + 00H 06' 36'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 04H 47' 00'' + 00H 07' 32''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 3

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 14H 32' 51'' 2 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 14H 36' 02'' + 03' 11'' 3 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 14H 37' 59'' + 05' 08'' 4 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 14H 49' 07'' + 16' 16'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 14H 53' 07'' + 20' 16'' 6 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 14H 53' 23'' + 20' 32'' 7 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 14H 55' 48'' + 22' 57'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 14H 57' 04'' + 24' 13'' 9 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 14H 59' 51'' + 27' 00'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 15H 00' 03'' + 27' 12''

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2024