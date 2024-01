Dakar Moto, tappa 11: vince Branch, ma Brabec rimonta e ipoteca la corsa

Salvo sorprese, che alla Dakar sono all'ordine del giorno, Ricky Brabec potrà festeggiare domani la sua seconda affermazione nel raid più prestigioso, dopo quella conseguita nel 2020. Il pilota della Honda ha messo un'ipoteca sul successo finale con una 11° tappa tutta in rimonta, che ha portato il gruppo da Al'Ula a Yanbu, attraverso 420 km di sterrato conditi da qualche duna e 107 km di spostamenti. Scattata dalle soglie della top ten, la rincorsa dell'americano è proseguita per tutta la giornata, anche se all'ultimo rilevamento, dopo 375 km, il suo distacco da Ross Branch, il botswaniano della Hero che ha fatto da lepre per tutto il giorno, era superiore ai 5 minuti. Un risultato del genere avrebbe lasciato aperto ogni discorso fino a domani, ma nell'ultima frazione di tappa, questo si è assottigliato fino a una manciata di secondi: 32.

BRAVO BRANCH Il pilota della Hero può dunque festeggiare il successo di tappa, così come il podio ormai ipotecato, visto il vantaggio di oltre 28 minuti maturato sul cileno Cornejo-Florimo, oggi scivolato nelle retrovie. Ma con 10'22'' di ritardo da Brabec, per Branch sarà quasi impossibile fare di meglio. Terzo, sia di giornata, sia in classifica, il francese Adrien Van Beveren, compagno di team di Brabec, che completa la giornata positiva per la Honda. Da registrare le buone prove dei fratelli Luciano (Husqvarna) e Kevin Benavides (KTM), 4° e 7° di giornata , così come quelle di Toby Price, l'australiano della KTM oggi quinto, e di Bradley Cox, il sud africano anch'esso su KTM, sesto. Domani l'ultima tappa della Dakar 2024, quella che condurrà la carovana verso il traguardo di Shaybah attraverso appena 175 km di prova speciale.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 11 AL'ULA-YANBU

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 51' 57'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 52' 29'' + 00H 00' 32'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 55' 14'' + 00H 03' 17'' 4 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 56' 35'' + 00H 04' 38'' 5 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 58' 28'' + 00H 06' 31'' 6 BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING TEAM 05H 00' 02'' + 00H 08' 05'' 7 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 01' 05'' + 00H 09' 08'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 05H 04' 20'' + 00H 12' 23'' 9 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 05H 06' 24'' + 00H 14' 27'' 10 HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 05H 08' 31'' + 00H 16' 34''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 11

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 49H 37' 57'' 00H 01' 00'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 49H 48' 19'' + 00H 10' 22'' 00H 01' 00'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 49H 52' 28'' + 00H 14' 31'' 4 JOSE CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 50H 16' 41'' + 00H 38' 44'' 00H 06' 00'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 50H 19' 16'' + 00H 41' 19'' 00H 03' 00'' 6 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 50H 25' 56'' + 00H 47' 59'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 50H 33' 45'' + 00H 55' 48'' 00H 15' 00'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 50H 50' 22'' + 01H 12' 25'' 9 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 52H 21' 37'' + 02H 43' 40'' 00H 01' 00'' 10 HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 52H 31' 45'' + 02H 53' 48''

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/01/2024