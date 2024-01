Dakar Auto, tappa 8: che festa per Audi! Vince Ekstrom, Sainz allunga ancora su Loeb

Proprio nel momento di massima difficoltà per l’Audi, con Carlos Sainz ormai da qualche giorno sempre più sotto pressione per la rimonta di Sebastien Loeb, la casa degli Anelli affonda un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica classifica. A vincere l’ottava tappa della Dakar auto 2024, 678 km da Al Duwadimi ad Ha’il (di cui 458 di prova speciale) è infatti la RS Q e-tron di Mattias Ekstrom: un successo che alimenta ulteriormente il rimpianto per il problema tecnico patito nella frazione di ieri e che ha estromesso dalla lotta per la vittoria l’equipaggio svedese.

Dakar 2024: Carlos Sainz (Audi) | Foto: A.S.O.

FESTA AUDI In generale, si tratta comunque di una giornata di particolari soddisfazioni per Ingolstadt: al secondo posto c’è infatti l’altra Audi di Stephane Peterhansel, con il leader della classifica Carlos Sainz quarto alle spalle della Toyota di Guerlain Chicherit. Se, da un lato, lo spagnolo accusa un ritardo di circa 5 minuti dal compagno di squadra, dall’altro fanno rumore i quasi 6 minuti inflitti a Loeb, che fino a pochi chilometri dalla fine si trovava davanti e stava rosicchiando secondi preziosi per la generale.

VEDI ANCHE

Dakar 2024: Sebastien Loeb (Prodrive) | Foto: A.S.O.

DELUSIONE PRODRIVE Il francese ha però perso terreno sul finale mancando il passaggio da un punto di controllo, scivolando così a poco meno di 25 minuti di gap dal leader della generale. Delusione totale anche per l’altra Prodrive, quella del qatariota Nasser Al-Attiyah già uscito di classifica nei giorni scorsi: il vincitore della scorsa edizione si è infatti fermato per un problema tecnico dopo soli 62 km di speciale. Si conferma al terzo posto della classifica il brasiliano Lucas Moraes, primo dei piloti di casa Toyota ma con più di un’ora di gap da recuperare. Domani nona tappa da Ha’il ad Al-‘Ula lunga 639 km, di cui 417 cronometrati.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 8 AL DUWADIMI-HA'IL

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 MATTIAS EKSTRÖM TEAM AUDI SPORT 03h 17' 15'' EMIL BERGKVIST 2 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT 03h 20' 00'' + 00h 02' 45'' EDOUARD BOULANGER 3 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 03h 20' 25'' + 00h 03' 10'' ALEX WINOCQ 4 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 03h 22' 28'' + 00h 05' 13'' LUCAS CRUZ 5 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 03h 25' 07'' + 00h 07' 52'' DENNIS ZENZ 6 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 03h 25' 56'' + 00h 08' 41'' XAVIER PANSERI 7 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 03h 27' 06'' + 00h 09' 51'' ARMAND MONLEON 8 ROMAIN DUMAS REBELLION RACING 03h 27' 26'' + 00h 10' 11'' MAX DELFINO 9 GINIEL DE VILLIERS Toyota Gazoo Racing 03h 27' 33'' + 00h 10' 18'' DENNIS MURPHY 10 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 03h 28' 15'' + 00h 11' 00'' FABIAN LURQUIN

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 8

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 33h 29' 10'' LUCAS CRUZ 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 33h 53' 57'' + 00h 24' 47'' FABIAN LURQUIN 3 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 34h 34' 23'' + 01h 05' 13'' ARMAND MONLEON 4 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 35h 03' 28'' + 01h 34' 18'' XAVIER PANSERI 5 GINIEL DE VILLIERS Toyota Gazoo Racing 35h 14' 22'' + 01h 45' 12'' DENNIS MURPHY 6 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 35h 25' 47'' + 01h 56' 37'' ALEX WINOCQ 7 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 35h 30' 33'' + 02h 01' 23'' VIKTOR CHYTKA 8 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 35h 32' 25'' + 02h 03' 15'' LOIC MINAUDIER 9 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 35h 53' 14'' + 02h 24' 04'' BRETT CUMMINGS 10 BENEDIKTAS VANAGAS TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 36h 03' 34'' + 02h 34' 24'' KULDAR SIKK

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/01/2024