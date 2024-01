Dakar Auto, tappa 5: Al-Attiyah vince e scala la classifica, Al Rajhi resta leader

I 118 km cronometrati della quinta tappa della Dakar Auto hanno visto i principali protagonisti sfidarsi per gran parte del giorno su distacchi inferiori al minuto, nonostante le insidie delle dune del deserto Empty Quarter. Nel finale, però, Nasser Al-Attiyah ha decisamente allungato, vincendo una speciale che lo ha visto al comando fin dal primo intertempo con un margine di poco inferiore ai 2 minuti sul sorprendente francese Guerlain Chicherit. Le Toyota del team Overdrive Racing sono state grandi protagoniste, piazzando anche Juan Cruz Yacopini terzo, Yazeed Al Rajhi quarto e Guillame De Mevius quinto.

AL RAJHI ALLUNGA La terza prestazione odierna è un ottimo risultato per Al Rajhi che rafforza la sua leadership in classifica generale. Il saudita può contare ora su 9' di vantaggio su Al-Attiyah, il quale ha scavalcato Carlos Sainz. Lo spagnolo ha chiuso fuori dalla top10, in una giornata che ha visto tutte le Audi non particolarmente brillanti. Stephane Peterhansel ha terminato con un tempo di poco superiore a quello del compagno di squadra, mentre il migliore è stato Mattias Ekstrom che ha chiuso quantomeno in top10 a oltre 5 minuti dal vincitore. Non era stata eccelsa nemmeno la prestazione di Sebastien Loeb, ma a dare una vera mazzata alle ambizioni del francese sono stati soprattutto i 15' di penalità che lo hanno fatto sprofondare a oltre 20' da Al-Attiyah. Nella generale il nove volte iridato del WRC è ora nono, davanti al veterano Giniel De Villiers che torna ad affacciarsi in top10 scalzando Martin Prokop.

ARRIVA LA 48H Da domani i piloti affronteranno un'interessante novità, la tappa 48H. Si tratta di una prova suddivisa in due giornate che per i protagonisti delle auto prevede in totale 572 km cronometrati su un tracciato diverso dalle moto. La prima parte si concluderà alle 16 ora locale, con i piloti che a quel punto si fermeranno nel bivacco più vicino tra quelli previsti dall'organizzazione, passando la notte in tenda come in una tradizionale tappa maratona e ripartendo l'indomani senza conoscere la situazione di classifica fino a quel momento. Teatro di questa nuova, grande, sfida sarà ancora l'Empty Quarter, il deserto di sabbia più grande al mondo.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 5 AL HOFUF-SHUBAYTAH

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 NASSER AL-ATTIYAH MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 01H 37' 25'' 2 GUERLAIN CHICHERIT ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 01H 39' 16'' + 01' 51'' 3 JUAN CRUZ YACOPINI DANIEL OLIVERAS CARRERAS OVERDRIVE RACING 01H 39' 23'' + 01' 58'' 4 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 01H 39' 25'' + 02' 00'' 5 GUILLAUME DE MEVIUS XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 01H 40' 33'' + 03' 08'' 6 GINIEL DE VILLIERS DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 01H 41' 45'' + 04' 20'' 7 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 01H 42' 41'' + 05' 16'' 8 ERYK GOCZAL ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 01H 42' 53'' + 05' 28'' 9 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 4: riscatto Loeb, Al Rajhi rafforza la leadership Dakar Auto, tappa 3: Moraes regala un sorriso a Toyota, Loeb a oltre 20' Dakar Auto, tappa 2: per Peterhansel vittoria numero 50! ORLEN JIPOCAR TEAM 01H 43' 06'' + 05' 41'' 10 VAIDOTAS ZALA PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 01H 43' 40'' + 06' 15''

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 5

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 17H 24' 04'' 2 NASSER AL-ATTIYAH MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 17H 33' 07'' + 09' 03'' 3 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 17H 35' 35'' + 11' 31'' 4 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 17H 47' 02'' + 22' 58'' 5 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 17H 55' 04'' + 31' 00'' 6 STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT 17H 58' 16'' + 34' 12'' 7 VAIDOTAS ZALA PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 18H 01' 11'' + 37' 07'' 8 GUILLAUME DE MEVIUS XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 18H 05' 55'' + 41' 51'' 9 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 18H 07' 07'' + 43' 03'' 10 GINIEL DE VILLIERS DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 18H 25' 48'' + 01H 01' 44''

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2024