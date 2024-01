Dakar Moto, tappa 5: doppietta Honda con Quintanilla e Van Beveren, Branch torna leader

La quinta tappa della Dakar Moto 2024, da Al Hofuf a Shubaytah, è la più corta di questa edizione per quanto riguarda i chilometri cronometrati. Sono stati appena 118, ma distribuiti sulle dune del deserto Empty Quarter e dunque molto insidiosi. A trionfare è stato il cileno Pablo Quintanilla che ha preceduto l'altro pilota della Honda Adrien Van Beveren. Chiude il podio di giornata, staccato di oltre 1'30'', la KTM di Toby Price.

CORNEJO IN RITARDO, SORRIDE BRANCH Quintanilla ha così reagito nel migliore dei modi al risultato negativo di martedì che lo aveva fatto scivolare in settima posizione della classifica generale, anche se resta lontano ancora oltre 20' dal podio. Bel passo in avanti per Van Beveren che è quarto, staccato di un quarto d'ora dalla terza posizione. Tra i top3 c'è stato lo scambio di posizione tra i primi due, con Ross Branch (Hero) che è tornato leader ai danni di Ignacio Cornejo Florimo (Honda). Il pilota del Botwsana ha concluso con il sesto tempo, sufficiente per recuperare 2'30'' al cileno che ha pagato a caro prezzo l'essere partito per primo, un handicap solo in parte mitigato dai 49'' bonus raccolti lungo il percorso. In terza posizione troviamo un'altra Honda, quella di Ricky Brabec, oggi autore della settima prestazione.

ARRIVA LA 48H Da domani i piloti affronteranno un'interessante novità, la tappa 48H. Si tratta di una prova suddivisa in due giornate che per i protagonisti delle moto prevede in totale 626 km cronometrati. La prima parte si concluderà alle 16 ora locale, con i piloti che a quel punto si fermeranno nel bivacco più vicino tra quelli previsti dall'organizzazione, passando la notte in tenda come in una tradizionale tappa maratona e ripartendo l'indomani senza conoscere la situazione di classifica fino a quel momento.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 5 AL HOFUF-SHUBAYTAH

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 32' 53'' 2 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 33' 30'' + 00' 37'' 3 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 34' 32'' + 01' 39'' 4 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 01H 35' 51'' + 02' 58'' 5 MASON KLEIN KORR OFFROAD RACING 01H 35' 54'' + 03' 01'' 6 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 36' 35'' + 03' 42'' 7 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 36' 41'' + 03' 48'' 8 STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 01H 37' 03'' + 04' 10'' 9 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 37' 15'' + 04' 22'' 10 TOBIAS EBSTER KINI RALLY RACING TEAM 01H 37' 26'' + 04' 33''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 5

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 19H 05' 03'' 2 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 06' 17'' + 01' 14'' 3 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 08' 50'' + 03' 47'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 23' 13'' + 18' 10'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 26' 20'' + 21' 17'' 6 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 19H 31' 50'' + 26' 47'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 19H 35' 39'' + 30' 36'' 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 19H 36' 39'' + 31' 36'' 9 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 19H 42' 47'' + 37' 44'' 10 ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 19H 43' 55'' + 38' 52''

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2024