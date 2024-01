Dakar Moto, tappa 12: l'ultima tappa a Benavides, Brabec trionfa

La prima categoria ad assegnare ufficialmente il titolo della Dakar 2024 è quella delle moto. A vincere, come da pronostico, è stato l'americano Ricky Brabec su Honda, che nell'ultima tappa si è limitato a gestire arrivando sesto e sancendo così il secondo trionfo sul suolo arabo. Il primo era arrivato nel 2020, sempre in sella alla CRF 450 Rally che ormai l'estroverso statunitense sente come un'estensione del suo corpo. La chiave del successo è arrivata nella penultima tappa, quando a fronte di un vantaggio di 10 minuti sul sorprendente botswaniano Ross Branch, in sella alla Hero, Ricky si era ritrovato a rincorrere, perdendo fino a quasi 6 minuti dal rivale, ma recuperando praticamente tutto negli ultimi km di prova speciale. E così, con ancora una volta 10 minuti da gestire anche oggi, è stato molto più facile portare a casa il successo.

ULTIMA TAPPA ARGENTINA Branch è comunque sembrato il più felice di tutti al traguardo, in grado di salire sul podio per la prima volta alla Dakar e di difendere la seconda piazza dall'ostico francese Adrien Van Beveren, oggi quarto e capace di rosicchiargli 2 dei 4 minuti sui cui poteva contare. Van Beveren completa il trionfo del Monster Energy Honda Team, che piazza anche il cileno ''Nacho'' Cornejo Florimo in sesta piazza nella generale, dietro all'argentino Kevin Benavides - vincitore dell'ultima frazione - e all'australiano Toby Price, entrambi su KTM. Chiudono la top ten il più giovane dei fratelli Benavides, Luciano, su Husqvarna, l'australiano Daniel Sanders (GasGas), lo slovacco Stefan Svitko e il ceco Martin Michek, entrambi su KTM. Dei quattro italiani rimasti in gara, il migliore è stato Gioele Meoni, che ha chiuso in 47° posizione alla sua prima esperienza nel deserto arabo sulle orme del compianto papà Fabrizio, vincitore ben quattro volte del raid del deserto.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 12 YANBU-YANBU

POS. DRIVE-TEAM TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 48' 40'' 2 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 49' 40'' + 00H 01' 00'' 3 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 01H 49' 54'' + 00H 01' 14'' 00H 01' 00'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 50' 05'' + 00H 01' 25'' 5 DIEGO GAMALIEL LLANOS XRAIDS EXPERIENCE 01H 51' 54'' + 00H 03' 14'' 6 ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING 01H 52' 03'' + 00H 03' 23'' 7 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 52' 11'' + 00H 03' 31'' 8 MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 52' 16'' + 00H 03' 36'' 9 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 52' 42'' + 00H 04' 02'' 10 BRADLEY COX BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 52' 59'' + 00H 04' 19''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE FINALE

POS. DRIVE-TEAM TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 51H 30' 08'' 00H 01' 00'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 51H 41' 01'' + 00H 10' 53'' 00H 01' 00'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 51H 42' 33'' + 00H 12' 25'' 4 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 52H 08' 56'' + 00H 38' 48'' 00H 04' 00'' 5 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 52H 15' 36'' + 00H 45' 28'' 6 JOSE CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 52H 16' 46'' + 00H 46' 38'' 00H 06' 00'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 52H 23' 39'' + 00H 53' 31'' 00H 16' 00'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 52H 44' 40'' + 01H 14' 32'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 53H 26' 36'' + 01H 56' 28'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 54H 18' 57'' + 02H 48' 49'' 00H 01' 00''

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2024