Dakar Moto, tappa 10: Honda inarrestabili, Brabec sempre più leader

Ancora una tripletta per la casa giapponese, che estende il vantaggio in classifica generale con un Brabec sempre più padrone della corsa. Branch (Hero) è ancora 2°, ma adesso deve difendere il podio

La Honda è sempre più padrona della Dakar moto 2024. Dopo la tripletta nella tappa di ieri, anche la decima frazione, l’anello di 612km (di cui 371 cronometrati) con partenza e arrivo ad Al-‘Ula, segna un colpaccio per la casa giapponese. Che concede il bis e mette sempre più chiaramente le mani sulla vittoria finale: a raccogliere il successo parziale è stato infatti proprio il leader della classifica Ricky Brabec, che precede per due secondi il compagno di squadra Nacho Cornejo Florimo e per 20 secondi il trionfatore di ieri, Adrien Van Beveren.

Dakar 2024: Ricky Brabec (Honda) | Foto: A.S.O.

BRANCH PERDE ANCORA In top-5 si segnala la presenza dell’australiano di casa GasGas, Daniel Sanders, che all’arrivo paga un gap di 47 secondi da Brabec, con la Sherco dell’indiano Harith Noah (che gareggia nella categoria cadetta Rally 2) che sorprende tutti al quinto posto finale. Ancora attardato Ross Branch, che vede sempre più lontana la vetta della classifica: il centauro del Botswana ha infatti tagliato il traguardo al settimo posto parziale, perdendo altri 3’45” dal leader.

Dakar 2024: Nacho Cornejo (Honda) | Foto: A.S.O.

LA CLASSIFICA Anche se la Dakar presenta insidie a ogni dosso, a questo punto il gap che separa Brabec dal primo degli inseguitori consente di correre le ultime due tappe con il lusso di non correre troppi rischi: l’americano ha infatti 10 minuti e 54 secondi di margine da amministrare sulla Hero di Branch, che in effetti sembra doversi più che altro guardare le spalle dalle altre Honda per difendere un prestigioso posto sul podio. Van Beveren ha infatti meno di un minuto di ritardo, con Nacho Cornejo quarto a poco meno di quattro minuti dal secondo posto. Domani penultima tappa di 587 km (di cui ben 480 di prova speciale) da Al-‘Ula a Yanbu.

Dakar 2024, Ross Branch (Hero)

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 10 AL'ULA-AL'ULA

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 51' 39'' 2 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 51' 41'' + 00h 00' 02'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 51' 59'' + 00h 00' 20'' 4 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03h 52' 26'' + 00h 00' 47'' 5 HARITH NOAH SHERCO TVS RALLY FACTORY 03h 53' 34'' + 00h 01' 55'' 6 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 54' 12'' + 00h 02' 33'' 7 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03h 55' 24'' + 00h 03' 45'' 8 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 03h 56' 10'' + 00h 04' 31'' 9 MATHIEU DOVEZE BAS WORLD KTM RACING TEAM 03h 57' 51'' + 00h 06' 12'' 10 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 03h 58' 27'' + 00h 06' 48''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 10

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 44h 45' 28'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 44h 56' 22'' + 00h 10' 54'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 44h 57' 14'' + 00h 11' 46'' 4 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 44h 59' 16'' + 00h 13' 48'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 45h 18' 11'' + 00h 32' 43'' 6 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 45h 27' 28'' + 00h 42' 00'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 45h 37' 10'' + 00h 51' 42'' 8 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 45h 46' 02'' + 01h 00' 34'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 46h 24' 31'' + 01h 39' 03'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 47h 15' 13'' + 02h 29' 45''

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2024