Dakar Moto, tappa 6: Van Beveren vince la tappa maratona, Brabec nuovo leader

Giornata di gloria per la Honda alla Dakar. Il francese Adrien Van Beveren, che era in testa dopo la prima parte della sesta tappa - che spalmata su due giorni ha portato il gruppo in giro per il deserto arabo per 626 km di prova speciale e 209 km di spostamenti con partenza e arrivo a Shubaytah - ha portato a compimento il lavoro, giungendo per primo sul traguardo finale e rifilando per 4'13 al rivale della KTM, l'australiano Toby Price. Il suo compagno nel Monster Energy Honda Team, invece, Ricky Brabec, è sceso dal secondo al terzo posto perdendo 5'03, ma gli è stato comunque sufficiente per balzare in testa alla classifica generale ai danni del botswaniano Ross Branch, che con la sua Hero rispetto a ieri ha recuperato posizioni (da 6° a 5°) e minuti sull'americano, chiudendo a 9'40 da Van Beveren ma a meno di 5' da Brabec. Da segnalare anche il 4° posto di Daniel Sanders (GasGas), e il 6° e 7° dei fratelli argentini Luciano e Kevin Benavides, su Husqvarna e KTM. Si è ritirato, invece, per un problema tecnico l'esperto spagnolo Joan Barreda-Bort.

LA NUOVA CLASSIFICA In virtù di questi risultati, la classifica vede ora in testa Ricky Brabec con appena 51 secondi su Ross Branch, mentre risale in terza posizione Adrien Van Beveren, staccato di 9'21 e ancora nella lotta per la vittoria. Staccati ma ancora entro la mezz'ora di ritardo, il cileno Jose Cornejo Florimo (+14'14), l'australiano Toby Price (+27'00) e l'argentino Kevin Benavides (+28'33), così come nutrono ancora piccole speranze l'altro australiano Daniel Sanders (+35'50) e l'altro argentino Luciano Benavides (+47'26). Prosegue anche la buona Dakar del nostro Paolo Lucci, che è 14° in sella alla sua KTM del Basw World Racing Team, staccato di oltre 2 ore dal leader.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 6 SHUBAYTAH-SHUBAYTAH

POS PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 07H 57' 29'' 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 01' 42'' + 00H 04' 13'' 3 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 08H 02' 31'' + 00H 05' 02'' 4 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 08H 04' 24'' + 00H 06' 55'' 5 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 08H 07' 09'' + 00H 09' 40'' 6 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 08H 08' 08'' + 00H 10' 39'' 7 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 08H 13' 34'' + 00H 16' 05'' 8 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 08H 18' 48'' + 00H 21' 19'' 9 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 08H 19' 18'' + 00H 21' 49'' 00H 06' 00'' 10 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 08H 23' 53'' + 00H 26' 24''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 6

POS PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA' 1 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 11' 21'' 00H 01' 00'' 2 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 27H 12' 12'' + 00H 00' 51'' 00H 01' 00'' 3 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 20' 42'' + 00H 09' 21'' 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 25' 35'' + 00H 14' 14'' 00H 06' 00'' 5 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 38' 21'' + 00H 27' 00'' 6 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 39' 54'' + 00H 28' 33'' 7 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 27H 47' 11'' + 00H 35' 50'' 8 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 27H 58' 47'' + 00H 47' 26'' 00H 15' 00'' 9 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 28H 19' 03'' + 01H 07' 42'' 10 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 28H 43' 03'' + 01H 31' 42''

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/01/2024