Dakar Auto, tappa 7: Loeb vince e sale al secondo posto dietro a Sainz, Ekstrom KO

La seconda settimana della Dakar Auto 2024 è iniziata nel segno di Sebastien Loeb. Il francese ha ottenuto la miglior prestazione sui 483 km della Riyadh-Al Duwadimi, nonostante partisse per primo tra le quattroruote, e prosegue nel suo tentativo di rovinare la festa dell'Audi. Davanti al nove volte iridato del WRC rimane solo un altro grande nome del rallismo internazionale, ossia Carlos Sainz che oggi ha chiuso con il quarto tempo dietro a Nasser Al-Attiyah.

🚗 @SebastienLoeb going full gun and setting the pace on Stage 7 💥 #Dakar2024 pic.twitter.com/gVmZcw3VEV — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2024

SAINZ OK, EKSTROM KO Per quanto riguarda i piloti della casa dei quattro cerchi, quella di oggi è stata una giornata dolceamara. Sainz ha lasciato 11' a Loeb, ma rimane al comando con un vantaggio di 19' sul francese. Tramontano invece i sogni di gloria di Mattias Ekstrom, secondo della generale fino alla partenza. Lo svedese si è fermato dopo appena 47 km per un problema a una sospensione: a nulla è servito il supporto fornitogli dal compagno di squadra Stephane Peterhansel giunto poco dopo in quel punto. Ekstrom ha dovuto fermarsi ancora al km 51 e attendere il personale di supporto per riparare la sua Audi, perdendo più di due ore. Sul podio virtuale sale Lucas Moraes (Toyota), molto bravo anche oggi con il secondo tempo. Alle sue spalle, ma staccato di mezz'ora, il belga Guerlain Chicherit, anch'esso su Toyota. Da segnalare il ritiro per problemi tecnici, dopo appena 24 km, del veterano Nani Roma, ritornato in competizione quest'anno dopo aver saltato la scorsa edizione per via di un tumore fortunatamente curato con rapidità.

SFIDA A SQUADRE Con l'uscita di scena di Ekstrom, ora sia l'Audi sia Prodrive hanno un unico nome su cui puntare, rispettivamente Sainz e Loeb. I due potranno contare sul supporto dei loro compagni di squadra, non esattamente dei piloti qualunque visto che parliamo dei plurivincitori Peterhansel e Al-Attiyah. Per Audi potrebbe esserci il vantaggio di avere anche Ekstrom, se lo svedese riuscirà a portare a termine questa difficile giornata. Domani sono in programma 458 km cronometrati da Al Duwadimi a Ha'il, su un fondo che passerà dalla sabbia allo sterrato: la lotta per la vittoria sembra un discorso a due, ma mai sottovalutare gli imprevisti nella Dakar, come ben hanno dimostrato le ultime tappe disputate.

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 7 RIYADH-AL DUWADIMI

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 04H 56' 39'' 2 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 05H 03' 45'' + 00H 07' 06'' 3 NASSER AL-ATTIYAH MATHIEU BAUMEL NASSER RACING 05H 06' 26'' + 00H 09' 47'' 4 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 05H 07' 10'' + 00H 10' 31'' 5 GUERLAIN CHICHERIT ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 05H 07' 16'' + 00H 10' 37'' 6 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 05H 07' 40'' + 00H 11' 01'' 7 VAIDOTAS ZALA PAULO FIUZA X-RAID ARIJUS TEAM 05H 09' 36'' + 00H 12' 57'' 8 ROMAIN DUMAS MAX DELFINO VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 6: Loeb rimonta e vince la tappa maratona, Sainz nuovo leader Dakar Auto, tappa 6: Sainz in testa a metà frazione, ritirato il leader Al Rajhi Dakar Auto, tappa 5: Al-Attiyah vince e scala la classifica, Al Rajhi resta leader REBELLION RACING 05H 12' 19'' + 00H 15' 40'' 9 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 05H 13' 55'' + 00H 17' 16'' 10 DENIS KROTOV KONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING 05H 19' 52'' + 00H 23' 13''

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 7

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 30H 06' 42'' 2 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 30H 25' 42'' + 00H 19' 00'' 3 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 31H 07' 17'' + 01H 00' 35'' 4 GUILLAUME DE MEVIUS XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING 31H 37' 32'' + 01H 30' 50'' 5 GINIEL DE VILLIERS DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 31H 46' 49'' + 01H 40' 07'' 6 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 31H 57' 22'' + 01H 50' 40'' 7 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 31H 59' 32'' + 01H 52' 50'' 8 GUERLAIN CHICHERIT ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING 32H 05' 22'' + 01H 58' 40'' 9 GUY DAVID BOTTERILL BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 32H 17' 58'' + 02H 11' 16'' 10 BENEDIKTAS VANAGAS KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 32H 29' 35'' + 02H 22' 53''

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2024