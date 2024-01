Tragedia alla Dakar: è morto il motociclista spagnolo Carles Falcon

Una tragedia sconvolge l’edizione 2024 della Dakar: il motociclista Carles Falcon è morto nella notte del 15 gennaio per effetto delle ferite riportate nella caduta della seconda frazione del rally raid più duro e pericoloso al mondo. 45 anni, ingegnere informatico e istruttore di guida in moto, Falcon era alla seconda partecipazione alla Dakar. Aveva perso il controllo della sua Ktm 450 Rally Replica a pochi chilometri dalla fine della tappa dello scorso 7 gennaio, da Al Henakiyah ad Al Duwadimi.

LA MORTE Falcon era sin da subito apparso in condizioni gravissime, ed era stato rianimato dai soccorritori direttamente sul luogo dell’incidente, in cui aveva riportato un edema cerebrale e svariate fratture (cinque costole, polso sinistro e clavicola, oltre alla vertebra C2). Nei giorni successivi era stato tenuto in coma farmacologico, fino appunto alla morte arrivata lunedì 15 gennaio.

LA NOTA DEL TEAM “Questo lunedì – si legge sui canali social del team Twin Trail Racing – Carles ci ha lasciati. Il team medico ha confermato che i danni neurologici causati dall'arresto cardiorespiratorio al momento dell'incidente sono irreversibili. Era una persona sorridente, sempre attiva, che godeva con passione tutto quello che faceva, specialmente in moto. Ci ha lasciato mentre faceva qualcosa che era nei suoi sogni, correre la Dakar. Si stava divertendo, era felice in moto e noi dobbiamo ricordarlo per il suo sorriso e per la felicità che generava in tutti noi. Dalla famiglia e dal team chiediamo per favore che venga mantenuta la privacy per i funerali che si svolgeranno nei prossimi giorni”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/01/2024