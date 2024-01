Dakar Moto, tappa 2: Cornejo vola, ritirato Santolino

La seconda tappa della Dakar Moto, 463 km cronometrati da Al Henakiyah a Al Duwadimi, ha visto in grande spolvero il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo. Il pilota del team Monster Energy Honda ha mostrato un gran passo fin dai primi settori, alternandosi al comando della classifica con altri due ottimi protagonisti di giornata, l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e il connazionale e compagno di squadra Pablo Quintanilla, giunti poi al traguardo rispettivamente secondo e terzo.

DISTACCO PESANTE Cornejo, partito per quinto, ha fatto gara di testa per gran parte della giornata, accumulando 4'14'' di bonus lungo il percorso (ricordiamo che i secondi bonus sono riservati ai primi tre piloti che transitano sul percorso) e potendo contare al traguardo su oltre 6'30'' di vantaggio sui due più diretti inseguitori. Questo risultato permette al cileno di salire in seconda posizione della classifica generale, alle spalle di Ross Branch (Hero). Il pilota del Botswana, partito per primo, ha limitato i danni grazie ai 4'10'' di bonus accumulati lungo il percorso che gli hanno permesso di risalire al dodicesimo posto di giornata. Quarto tempo di giornata per un altro pilota Honda, Ricky Brabec, che sale al terzo posto della generale, in una classifica caratterizzata ancora da distacchi minimi per un rally raid.

SANTOLINO OUT La Dakar Moto 2024 ha perso oggi uno dei suoi protagonisti principali. Lo spagnolo Lorenzo Santolino, settimo questa mattina e partito con l'obiettivo di conquistare un piazzamento nella top5 finale, è stato costretto al ritiro da un problema meccanico che lo ha fermato dopo appena 17 km. Domani si va da Al Duwadimi ad Al Salamiya, 438 km cronometrati che mixeranno sterrati a sabbia e dune.

❌ Unfortunately, Lorenzo Santolino had to abandon the race.#Dakar2024 pic.twitter.com/1CGpbj3DLo — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2024

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 2 AL HENAKIYAH-AL DUWADIMI

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 23' 41'' 2 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 04H 30' 16'' + 06' 35'' 3 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 30' 29'' + 06' 48'' 4 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 30' 55'' + 07' 14'' 5 SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 31' 04'' + 07' 23'' 6 SAM SUNDERLAND RED BULL GASGAS FACTORY RACING 04H 31' 34'' + 07' 53'' 7 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 31' 57'' + 08' 16'' 8 JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 33' 17'' + 09' 36'' 9 SKYLER HOWES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 33' 56'' + 10' 15'' 10 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 35' 49'' + 12' 08''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 2

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 09H 49' 54'' 2 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 09H 52' 24'' + 02' 30'' 3 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 09H 56' 44'' + 06' 50'' 4 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10H 05' 25'' + 15' 31'' 5 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 10H 07' 27'' + 17' 33'' 6 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10H 07' 29'' + 17' 35'' 7 SAM SUNDERLAND RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10H 08' 24'' + 18' 30'' 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 10H 09' 44'' + 19' 50'' 9 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10H 10' 48'' + 20' 54'' 10 JOAN BARREDA BORT HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10H 11' 01'' + 21' 07''

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/01/2024