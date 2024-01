Dakar Auto, tappa 6: Sainz in testa a metà frazione, ritirato il leader Al Rajhi

Come per le moto, anche per le auto è stato il giorno della prima metà della 48H, novità della Dakar 2024. Una tappa spalmata su due giorni nella quale i piloti e i copiloti, allo scoccare delle 16 ora dell'Arabia Saudita, sono obbligati a fermarsi in un bivacco prima di concludere le fatiche l'indomani. La sesta tappa, che per le auto comporta 549 km di prove speciali e 209km di spostamenti per tornare al punto di partenza du Shubaytah, ha vissuto sin da subito su un colpo di scena: il ritiro del leader della classifica generale Yazeed Al Rhaji, il padrone di casa che ha scontato problemi tecnici sulla sua Toyota ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. La lotta per la generale si fa così ben più serrata, con il qatariota Al-Attiyah e lo spagnolo Sainz separati da 2'28 alla partenza.

RISULTATI PARZIALI Nonostante tre piloti siano già arrivati al sesto bivacco (Eriksson, Al Attiyah e Chicherit), i conti per la classifica si fanno per ora alla quinta sosta, con Carlos Sainz al comando con ben 4'31 sull'altra auto del suo stesso Team Audi Sport guidata da Mattias Ekstrom, mentre in terza posizione, a 5'19, naviga un'altra leggenda dei rally, Sebastien Loeb con la Prodrive del Bahrain Raid Xtreme. Sesto Nasser Al Attiyah, che paga ben 24'09 da Sainz, e che nella classifica virtuale generale sarebbe terzo, staccato di quasi 22 minuti da Sainz, che conterebbe anche una quindicina di minuti di margine su Ekstrom. Ma la sesta tappa non è ancora finita, così come questa Dakar che andrà avanti fino al 19 gennaio e sarà ancora piena di sorprese. Da segnalare anche il quarto posto provvisorio del brasiliano Moraes (Toyota) e il quinto del polacco Goczal (Taurus), mentre monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, dopo una prima parte di frazione tra i protagonisti, è stato costretto a fermarsi al km 225 per un problema tecnico sulla sua Audi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2024