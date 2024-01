Dakar Auto, tappa 9: Loeb rialza la testa, Sainz difende un gap di 20 minuti

I sei minuti persi dal rivale Carlos Sainz nella tappa di lunedì 15 gennaio non hanno demoralizzato Sebastien Loeb. La leggenda del rally ha infatti spinto al massimo la sua Prodrive Hunter tra le insidie dei 639km (di cui 417 cronometrati) della Ha’il-Al’Ula, conquistando la tappa 9 della Dakar 2024 con 4 minuti di vantaggio sullo spagnolo di casa Audi. La sfida tra i due principali pretendenti alla vittoria finale è stata anche quella per conquistare il successo parziale, con tutti gli altri big che invece hanno pagato distacchi consistenti al traguardo. Al terzo posto si è invece piazzato Mathieu Serradori, con le Audi di Peterhansel ed Ekstrom rispettivamente al sesto e ottavo posto, con oltre 10 e 14 minuti di ritardo dalla vetta.

Dakar 2024: Carlos Sainz (Audi) | Foto: A.S.O.

20 MINUTI DI GAP Così, dopo essere scivolato a 25 minuti di ritardo da Sainz al termine dell’ottava frazione, nella tappa 9 Loeb si riporta a 20’33” dal leader della classifica generale auto: una buona iniezione di fiducia in vista dei prossimi giorni, che potrebbe però non bastare visto che mancano ormai soltanto tre tappe prima della bandiera a scacchi finale. Resiste invece ancora al terzo posto la prima delle Toyota Hilux in gara, affidata al brasiliano Lucas Moraes che però ha concluso settimo perdendo altri 7 minuti dall’Audi RS Q e-tron di Sainz.

Dakar 2024: Lucas Moraes (Toyota) | Foto: A.S.O.

CALVARIO AL-ATTIYAH Ancora problemi tecnici hanno invece afflitto la giornata di Nasser Al-Attiyah, in gara con la stessa Prodrive Hunter usata da Sebastien Loeb: il qatariota, che ieri si era fermato per problemi al motore ma era rimasto in gara con una penalità di oltre 10 ore, anche dopo pochi minuti dal via della nona tappa è stato costretto ad abbandonare il percorso per ragioni tecniche. Il campione 2023 si è quindi giocato ancora un altro jolly per provare a riparare il mezzo e restare in classifica per raccogliere qualche punto valido per il mondiale WR2C. Domani tappa ad anello di 612 km (di cui 371 cronometrati) con partenza e arrivo sempre al campo base di Al-‘Ula.

Dakar Auto 2024: Nasser Al-Attiyah (ProDrive)

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 9 HA'IL-AL'ULA

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 04h 17' 33'' FABIAN LURQUIN 2 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 04h 21' 47'' + 00h 04' 14'' LUCAS CRUZ 3 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 04h 22' 16'' + 00h 04' 43'' LOIC MINAUDIER 4 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 04h 27' 25'' + 00h 09' 52'' XAVIER PANSERI 5 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 04h 27' 34'' + 00h 10' 01'' BRETT CUMMINGS 6 STÉPHANE PETERHANSEL TEAM AUDI SPORT 04h 28' 07'' + 00h 10' 34'' EDOUARD BOULANGER 7 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 04h 28' 36'' + 00h 11' 03'' ARMAND MONLEON 8 MATTIAS EKSTRÖM TEAM AUDI SPORT 04h 31' 41'' + 00h 14' 08'' EMIL BERGKVIST 9 ROMAIN DUMAS REBELLION RACING 04h 31' 51'' + 00h 14' 18'' MAX DELFINO 10 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 04h 33' 12'' + 00h 15' 39'' VIKTOR CHYTKA

DAKAR AUTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 9

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 CARLOS SAINZ TEAM AUDI SPORT 37h 50' 57'' LUCAS CRUZ 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 38h 11' 30'' + 00h 20' 33'' FABIAN LURQUIN 3 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 39h 02' 59'' + 01h 12' 02'' ARMAND MONLEON 4 GUILLAUME DE MEVIUS OVERDRIVE RACING 39h 30' 53'' + 01h 39' 56'' XAVIER PANSERI 5 GINIEL DE VILLIERS Toyota Gazoo Racing 39h 51' 09'' + 02h 00' 12'' DENNIS MURPHY 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 39h 54' 41'' + 02h 03' 44'' LOIC MINAUDIER 7 GUERLAIN CHICHERIT OVERDRIVE RACING 40h 03' 40'' + 02h 12' 43'' ALEX WINOCQ 8 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 40h 03' 45'' + 02h 12' 48'' VIKTOR CHYTKA 9 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 40h 20' 48'' + 02h 29' 51'' BRETT CUMMINGS 10 BENEDIKTAS VANAGAS TOYOTA GAZOO RACING BALTICS 40h 50' 32'' + 02h 59' 35'' KULDAR SIKK

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/01/2024