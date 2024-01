Dakar Moto, tappa 7: vince Cornejo, Brabec e Branch si sfidano sul filo dei secondi!

La seconda settimana della Dakar 2024 è iniziata con i 483 km cronometrati della Riyadh-Al Duwadimi, disputati su terreno misto ma principalmente sterrato. La vittoria è andata a un ottimo José Ignacio Cornejo Florimo (Honda), rapidissimo fin dai primi intertempi e rimasto quasi sempre al comando nella classifica dei tempi. Per lui si tratta del terzo successo in questa edizione. Alle sue spalle si sono piazzati i due fratelli argentini Kevin (KTM) e Luciano (Husqvarna) Benavides, con il primo in particolare che ha conteso fino all'ultimo la vittoria di giornata a Cornejo, chiudendo infine ad appena 32''.

SFIDA AL VERTICE Ottimo risultato anche per l'ex leader della generale, Ross Branch. Il pilota della Hero ha chiuso con il quarto tempo recuperando quasi un minuto a Ricky Brabec. Ciò significa che ora i due sono separati in classifica generale da un solo secondo, con l'americano che ha mantenuto la leadership grazie ai 3'58'' di bonus raccolti nella seconda parte di giornata. Partito per terzo, il portacolori del team Monster Energy Honda ha recuperato prima Toby Price (KTM) e poi il compagno di squadra Adrien Van Beveren, incassando così i secondi destinati a chi apre la strada sul percorso di giornata. L'australiano e il francese hanno a loro volta limitato i danni grazie ai bonus e restano ai piani alti della classifica generale, rispettivamente settimo e quarto.

VEDI ANCHE

🥈 Second overall, Ross Branch is currently 5th in the stage, chasing behind the riders opening the way. 🏍#Dakar2024 pic.twitter.com/XYfRJu6yB6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2024

LUCCI OUT L'Italia ha perso oggi il suo miglior pilota in classifica generale. Paolo Lucci, che si trovava in un'ottima quattordicesima posizione, ha richiesto l'assistenza medica dopo 192 km di speciale. Il pilota della classe Rally2 ha atteso in piedi l'arrivo dei soccorsi ed è poi stato elitrasportato all'Al Duwadimi Hospital per una serie di controlli di routine. Ancora una giornata da dimenticare per Pablo Quintanilla, già uscito di classifica dopo aver perso oltre due ore nel corso della tappa 48H per aver terminato il carburante: il cileno questa volta è stato fermato da un problema meccanico mentre stava facendo segnare i miglior intertempi nella prima parte di percorso. Il pilota del team Monster Energy Honda è riuscito a ripartire solo dopo 80 minuti. Domani sono in programma 458 km cronometrati da Al Duwadimi a Ha'il, su un fondo che passerà dalla sabbia allo sterrato.

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 7 RIYADH-AL DUWADIMI

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 18' 33'' 2 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 19' 05'' + 00' 32'' 3 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 21' 45'' + 03' 12'' 4 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 05H 25' 09'' + 06' 36'' 5 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 25' 59'' + 07' 26'' 6 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 05H 27' 50'' + 09' 17'' 7 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 28' 50'' + 10' 17'' 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 05H 29' 59'' + 11' 26'' 9 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 05H 31' 17'' + 12' 44'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 05H 34' 56'' + 16' 23''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 7

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 32H 37' 20'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 32H 37' 21'' + 00' 01'' 3 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 32H 44' 08'' + 06' 48'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 32H 51' 59'' + 14' 39'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 32H 58' 59'' + 21' 39'' 6 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 33H 08' 20'' + 31' 00'' 7 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 33H 15' 01'' + 37' 41'' 8 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 33H 20' 32'' + 43' 12'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 33H 47' 53'' + 01H 10' 33'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 34H 20' 41'' + 01H 43' 21''

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2024