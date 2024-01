Dakar Moto, tappa 8: Benavides riporta la Ktm in vetta, Brabec allunga su Branch

La Ktm torna a far festa nell’ottava tappa della Dakar 2024. A percorrere in meno tempo i 678 km della Al Duwadimi-Ha’il, di cui ben 458 di prova speciale cronometrata, è stato infatti il campione in carica Kevin Benavides, in grado di percorrere la frazione in 3 ore, 35 minuti e 3 secondi. Il pilota argentino è stato quindi per circa mezzo minuto più rapido del fratello Luciano Benavides, in sella alla moto gemella di casa Husqvarna, mentre la Honda di Adrien Van Beveren si deve accontentare del terzo posto dopo aver a lungo condotto la frazione.

Dakar 2024: Ricky Brabec (Honda) | Foto: ASO

BRABEC ALLUNGA L’attenzione era tutta rivolta però alla sfida tra la Honda dello statunitense Ricky Brabec e la Hero del pilota del Botswana, Ross Branch: i due hanno infatti cominciato la tappa con solo un secondo di gap al comando della classifica e non sono bastati altri 678 km per far pendere nettamente l’ago della bilancia verso uno dei due principali pretendenti alla vittoria finale. La notizia è però quella di un timido tentativo di fuga di Brabec, che ha chiuso la tappa al settimo posto con 4 minuti e 8 secondi di gap da Benavides, riuscendo però a guadagnare 41 secondi su Branch, ottavo all’arrivo.

VEDI ANCHE

Dakar 2024: Ross Branch (Hero) | Foto: ASO

LA CLASSIFICA Dunque in classifica generale Brabec porta a 42 secondi il vantaggio su Branch, con la Honda del cileno José Ignacio Cornejo Florimo che rosicchia un paio di minuti pur restando ancora in terza posizione (a 4’21” dalla vetta). Per quanto riguarda Kevin Benavides, la vittoria odierna è un buon modo per provare a reinserirsi nella lotta di testa: l’argentino, primo dei piloti Ktm, è adesso quinto in classifica generale a 20 minuti e mezzo da Brabec, alle spalle della terza Honda di Van Beveren. Domani nona tappa da Ha’il ad Al-‘Ula lunga 639 km, di cui 417 cronometrati.

Dakar Moto 2024: José Ignacio Cornejo (Honda) - Foto Dakar

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA TAPPA 8 AL DUWADIMI-HA'IL

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 03h 35' 03'' 2 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 35' 34'' + 00h 00' 31'' 3 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 36' 30'' + 00h 01' 27'' 4 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 36' 44'' + 00h 01' 41'' 5 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 03h 37' 21'' + 00h 02' 18'' 6 RUI GONÇALVES SHERCO RALLY FACTORY 03h 37' 27'' + 00h 02' 24'' 7 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03h 39' 11'' + 00h 04' 08'' 8 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03h 39' 52'' + 00h 04' 49'' 9 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03h 40' 13'' + 00h 05' 10'' 10 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03h 40' 31'' + 00h 05' 28''

DAKAR MOTO 2024, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 8

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 36h 16' 31'' 2 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 36h 17' 13'' + 00h 00' 42'' 3 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 36h 20' 52'' + 00h 04' 21'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 36h 28' 29'' + 00h 11' 58'' 5 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 36h 37' 02'' + 00h 20' 31'' 6 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 36h 45' 41'' + 00h 29' 10'' 7 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 36h 55' 14'' + 00h 38' 43'' 8 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 36h 56' 06'' + 00h 39' 35'' 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 37h 28' 24'' + 01h 11' 53'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 38h 13' 24'' + 01h 56' 53''

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/01/2024