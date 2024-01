Dakar Moto, tappa 6: a metà della maratona in testa c'è Van Beveren

Alla Dakar è il giorno del tappone maratona denominato ''48H'', la novità di questa edizione. Parliamo di una tappa singola, la sesta, che sposterà il gruppo nel deserto arabo nell'arco di due giornate, con partenza e arrivo a Shubaytah dopo 626 km di prova speciale e 209 km di spostamenti. La prima giornata di corsa si è da poco conclusa con il francese Adrien Van Beveren che in sella alla sua Honda è stato il primo ad arrivare al sesto di otto bivacchi previsti in totale, impiegandoci 6 ore, 30 minuti e 39 secondi. Dietro di lui l'americano Ricky Brabec, staccato di 1'21 con l'altra Honda del Monster Energy Team, e l'australiano Toby Price, su KTM, a 1'49 dal transalpino.

RISULTATI PARZIALI Il regolamento di questa tappa spalmata su due giorni prevedeva che i piloti percorressero quanta più strada possibile entro le 16 ora locale, per poi fermarsi nel bivacco più vicino a trascorrere la notte. Non ci sono dunque classifiche ufficiali oggi, ma solo parziali, con Ross Branch, il pilota del Botswana fin qui leader della generale in sella alla Hero, che è sesto e staccato di 7'56 da Van Beveren, e in questo momento lascerebbe il comando della classifica a Brabec. Ben posizionati al momento anche Daniel Sanders (GasGas), quarto, e Luciano Benavides (Husqvarna), 5°. Sfortunato invece il vincitore della tappa di ieri, il cileno Pablo Quintanilla, che per mancanza di carburante ha perso circa un'ora ed esce così dai giochi per la classifica generale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2024