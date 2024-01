Dakar, WRC, Formula E e Daytona: un gennaio ricco di appuntamenti per i fan delle corse

Gennaio, si sa, è un mese tradizionalmente piuttosto povero per gli appassionati di motori. Le classi regine delle quattro e delle due ruote, Formula 1 e MotoGP, si godono infatti qualche settimana di meritato riposo in vista del via dei campionati 2024 che saranno anche i più lunghi e ricchi di sempre in termini di gare da disputare. Non mancano però le categorie chiamate a riempire il vuoto, in pista e (soprattutto) fuori. Tra Dakar, Rally, endurance e Formula E, c’è parecchio materiale per allacciare casco e cinture in un mese solitamente non così carico di appuntamenti…

RALLY DAKAR: DAL 5 AL 19 GENNAIO 2024

Si parte, in ordine rigorosamente cronologico, già tra poche ore con la Dakar, la corsa regina dei rally raid giunta alla sua 46esima edizione. Si corre come da abitudine sui terreni impervi e in paesaggi spesso ostili inospitali, stavolta – ed è la quinta nella storia della grande gara di inizio anno – nella penisola araba. Partenza dal campo mare di Al-‘Ula già al 5 gennaio, con arrivo, dopo un trasferimento totale di 7.891 km – di cui 4.727 cronometrati – a Yanbu, il 19 dello stesso mese. Due settimane di gara tutte da seguire, con i soliti colpi di scena e ribaltoni che, come ogni anno, stravolgono tappa dopo tappa la griglia dei favoriti della vigilia. Attenzione massima soprattutto all’attesa nuova tappa “Marathon” della durata di ben 48 ore, in programma giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: saranno 766 km (532 di prova speciale) in cui i piloti di moto, auto, quad e camion saranno costretti a restare senza alcuna assistenza meccanica. Uno show decisamente da non perdere anche per chi non è avvezzo al mondo dei rally raid.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

FORMULA E: EPRIX DI CITTÀ DEL MESSICO E AD-DIRIYAH

La Dakar non sarà ancora conclusa quando la stagione 2024 delle corse in pista prenderà ufficialmente il via. Ad aprire le danze, come da qualche anno a questa parte, è ancora la Formula E, la categoria per sole monoposto elettriche che per il secondo Mondiale di fila parte a metà gennaio con l’Eprix di Città del Messico. L’appuntamento è quindi al 13 gennaio con le prime qualifiche e la prima gara dell’anno, aspettando anche i round 2 e 3 del campionato sempre in programma nel mese di gennaio: il 26 e il 27 sarà infatti il turno delle due gare sul circuito cittadino di Ad-Diriyah, disegnato nei pressi del sito Unesco alle porte della capitale saudita Riyadh.

Formula E ePrix Città del Messico 2023: la partenza della gara | Foto: Fia Formula E

VEDI ANCHE

MONDIALE WRC: RALLYE DI MONTE CARLO

Dalla pista alle strade, possibilmente ghiacciate o innevate, delle Alpi intorno al Principato di Monaco, il passo è relativamente breve per gli appassionati di motori in questo gennaio ricco di appuntamenti. Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio 2024 sarà infatti la volta del Rallye Monte Carlo, che come da abitudine apre la stagione del Mondiale WRC. Un’occasione ghiotta per vedere all’opera le Toyota Yaris, le Hyundai i20 N e le Ford Puma Rally1, in un’annata che si preannuncia senza veri padroni vista l’annunciata partecipazione part-time del campione in carica Kalle Rovanpera. Attenzione anche alle nuove regole e al nuovo sistema di punteggio, che promette di regalarci un mondiale Rally più intenso e combattuto che mai.

WRC 2023, Rally Montecarlo: Sebastien Ogier (Toyota)

24 ORE DI DAYTONA IL 27 E 28 GENNAIO

Chiudiamo la carrellata di appuntamenti di gennaio da non perdere per gli appassionati di motori con l’immancabile grande classica di durata dell’automobilismo americano: la 24 Ore di Daytona, che come da abitudine si corre in Florida nell’ultimo fine settimana del mese. La gara, che è la più lunga del campionato endurance statunitense IMSA nonché la più prestigiosa tra le corse multi-categoria – dove si affrontano le immancabili GT3 ma anche i prototipi LMP2 e GTP – dopo la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring. Un evento che, come da tradizione, sarà anticipato dal 19 al 21 gennaio da tre giorni di test in pista chiamati “Roar Before the 24 at Daytona”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/01/2024