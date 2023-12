Rally Dakar, Dacia cala gli assi: dal 2025 squadrone con Al-Attiyah e Loeb

La casa rumena entra forte nel mondo dei rally raid ingaggiando due dei piloti più forti ed esperti in assoluto: il qatariota campione in carica sarà compagno della leggenda del WRC

Una nuova emozionante avventura è all’orizzonte per Nasser Al-Attiyah: il fenomeno dei rally raid, cinque volte vincitore della Dakar nonché campione in carica, dal 2025 sarà al volante di una Dacia con l’obiettivo di portare il brand rumeno sul primo gradino del podio della gara più dura al mondo. Il qatariota, che tra l’altro è anche un ottimo tiratore – ha centrato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella specialità dello skeet – completa il terzo equipaggio del brand del gruppo Renault insieme al suo storico navigatore, il 47enne francese Mathieu Baumel.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah e il navigatore Mathieu Baumel (Toyota) | Foto: A.S.O.

SQUADRONE DACIA L’ingaggio di Al-Attiyah è un vero colpaccio per Dacia, che si presenterà ai nastri di partenza della Dakar 2025 con un vero squadrone per puntare da subito alla vittoria assoluta tra le auto: oltre al 52enne qatariota, gli altri due equipaggi saranno composti dalla leggenda del Rally, Sebastien Loeb (accompagnato da Fabian Lurquin) e da Cristina Gutierrez Herrero (in macchina con Pablo Moreno Huete). E se è vero che il debutto nella regina dei rally raid è programmato per il 2025, è già dal prossimo 30 gennaio che partirà l’avventura tra le dune di Dacia.

PROSSIMI STEP Il primo passo sarà infatti segnato dalla partecipazione al Rally del Marocco, che partirà pochi giorni dopo la conclusione della Dakar 2024 (Al-Attiyah e Loeb parteciperanno con una Prodrive Hunter) e che vedrà già in azione i tre prototipi Dacia alimentati da solo carburante sintetico. Un primo assaggio per mettere a punto la macchina e acquisire esperienza in vista dell’edizione successiva della Dakar. Il progetto che di certo parte con il piede giusto, con una grande dose di talento al volante…

