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Rally Dakar

Albo d'oro della Dakar - moto

Avatar di Simone Valtieri , il 16/01/23

5 ore fa - L'albo d'oro della più iconica corsa off-road del mondo - Moto

L'albo d'oro della più iconica corsa off-road del mondo. Sulle due ruote storicamente è un dominio francese, ma i transalpini non vincono dal 2013

Dal 1979 a oggi sono solo 16 i piloti che hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro di una delle corse più pericolose del mondo. Dal francese Cyril Neveu fino al vincitore dell'ultima edizione, l'argentino Kevin Benavides, diamo uno sguardo ai nomi di tutte le leggende della corsa che originariamente portava la carovana da Parigi a Dakar, e che poi si è spostata prima in Sud America, poi nel Medio Oriente, conservando intatto il suo fascino.

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L'ALBO D'ORO DEL RALLY DAKAR - MOTO

Anno Percorso Pilota Naz. Moto
1979 Parigi-Dakar Cyril Neveu FRA Yamaha XT500
1980 Parigi-Dakar Cyril Neveu FRA Yamaha XT500
1981 Parigi-Dakar Hubert Auriol FRA BMW R80G/S
1982 Parigi-Algeri-Dakar Cyril Neveu FRA Honda XR550
1983 Parigi-Algeri-Dakar Hubert Auriol FRA BMW R80G/S
1984 Parigi-Algeri-Dakar Gaston Rahier BEL BMW R80G/S
1985 Parigi-Algeri-Dakar Gaston Rahier BEL BMW R80G/S
1986 Parigi-Algeri-Dakar Cyril Neveu FRA Honda NXR750V
1987 Parigi-Algeri-Dakar Cyril Neveu FRA Honda NXR750V
1988 Parigi-Algeri-Dakar Edi Orioli ITA Honda NXR800V
1989 Parigi-Tunisi-Dakar Gilles Lalay FRA Honda NXR800V
1990 Parigi-Tripoli-Dakar Edi Orioli ITA Cagiva Elefant 900
1991 Parigi-Tripoli-Dakar Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE 750T
1992 Parigi-Sirte-Città del Capo Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE 850T
1993 Parigi-Tangeri-Dakar Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE 850T
1994 Parigi-Dakar-Parigi Edi Orioli ITA Cagiva Elefant 900
1995 Granada-Dakar Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE 850T
1996 Granada-Dakar Edi Orioli ITA Yamaha YZE 850T
1997 Dakar-Agadez-Dakar Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE850T
1998 Parigi-Granada-Dakar Stéphane Peterhansel FRA Yamaha YZE 850T
1999 Granada-Dakar Richard Sainct FRA BMW F650RR
2000 Parigi-Dakar-Cairo Richard Sainct FRA BMW F650RR
2001 Parigi-Dakar Fabrizio Meoni ITA KTM LC4 660R
2002 Arras-Madrid-Dakar Fabrizio Meoni ITA KTM LC8 950R
2003 Marsiglia-Sharm el-Sheikh Richard Sainct FRA KTM LC4 660R
2004 Clermont-Ferrand-Dakar Nani Roma SPA KTM LC4 660R
2005 Barcellona-Dakar Cyril Despres FRA KTM LC4 660R
2006 Lisbona-Dakar Marc Coma SPA KTM LC4 660R
2007 Lisbona-Dakar Cyril Despres FRA KTM 690 Rally
2008 Non disputata      
2009 Buenos Aires-Valparaíso-Buenos Aires Marc Coma SPA KTM 690 Rally
2010 Buenos Aires-Valparaíso-Buenos Aires Cyril Despres FRA KTM 690 Kally
2011 Buenos Aires-Arica-Buenos Aires Marc Coma SPA KTM 450 Rally
2012 Mar del Plata-Lima Cyril Despres FRA KTM 450 Rally
2013 Lima-Santiago Cyril Despres FRA KTM 450 Rally
2014 Rosario-Valparaíso Marc Coma SPA KTM 450 Rally
2015 Buenos Aires-Iquique-Buenos Aires Marc Coma SPA KTM 450 Rally
2016 Buenos Aires-Salta-Rosario Toby Price AUS KTM 450 Rally
2017 Asunción-Buenos Aires Sam Sunderland GBR KTM 450 Rally
2018 Lima-Cordoba Matthias Walkner AUT KTM 450 Rally
2019 Lima-Lima Toby Price AUS KTM 450 Rally
2020 Gedda-Riad-Qiddiya Ricky Brabec USA Honda CRF450 Rally
2021 Gedda-Ha'il-Gedda Kevin Benavides ARG Honda CRF450 Rally
2022 Gedda-Riad-Gedda Sam Sunderland GBR GasGas RC 450F
2023 Yanbu-Dammam Kevin Benavides ARG KTM 450 Rally

Dakar 2023: Kevin Benavides (KTM) festeggia la vittoria | Foto: A.S.O.

LA CLASSIFICA DEI VINCITORI DELLA DAKAR - MOTO

Pos. Pilota Naz. Vittorie
1 Stéphane Peterhansel FRA 6
2 Cyril Despres FRA 5
  Cyril Neveu FRA 5
  Marc Coma SPA 5
5 Edi Orioli ITA 4
6 Richard Sainct FRA 3
7 Fabrizio Meoni ITA 2
  Gaston Rahier BEL 2
  Hubert Auriol FRA 2
  Kevin Benavides ARG 2
  Sam Sunderland GBR 2
  Toby Price AUS 2
13 Gilles Lalay FRA 1
  Matthias Walkner AUT 1
  Nani Roma SPA 1
  Ricky Brabec USA 1
Pubblicato da Simone Valtieri, 16/01/2023
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