Albo d'oro della Dakar - moto

L'albo d'oro della più iconica corsa off-road del mondo. Sulle due ruote storicamente è un dominio francese, ma i transalpini non vincono dal 2013
Dal 1979 a oggi sono solo 16 i piloti che hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro di una delle corse più pericolose del mondo. Dal francese Cyril Neveu fino al vincitore dell'ultima edizione, l'argentino Kevin Benavides, diamo uno sguardo ai nomi di tutte le leggende della corsa che originariamente portava la carovana da Parigi a Dakar, e che poi si è spostata prima in Sud America, poi nel Medio Oriente, conservando intatto il suo fascino.
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L'ALBO D'ORO DEL RALLY DAKAR - MOTO
|Anno
|Percorso
|Pilota
|Naz.
|Moto
|1979
|Parigi-Dakar
|Cyril Neveu
|FRA
|Yamaha XT500
|1980
|Parigi-Dakar
|Cyril Neveu
|FRA
|Yamaha XT500
|1981
|Parigi-Dakar
|Hubert Auriol
|FRA
|BMW R80G/S
|1982
|Parigi-Algeri-Dakar
|Cyril Neveu
|FRA
|Honda XR550
|1983
|Parigi-Algeri-Dakar
|Hubert Auriol
|FRA
|BMW R80G/S
|1984
|Parigi-Algeri-Dakar
|Gaston Rahier
|BEL
|BMW R80G/S
|1985
|Parigi-Algeri-Dakar
|Gaston Rahier
|BEL
|BMW R80G/S
|1986
|Parigi-Algeri-Dakar
|Cyril Neveu
|FRA
|Honda NXR750V
|1987
|Parigi-Algeri-Dakar
|Cyril Neveu
|FRA
|Honda NXR750V
|1988
|Parigi-Algeri-Dakar
|Edi Orioli
|ITA
|Honda NXR800V
|1989
|Parigi-Tunisi-Dakar
|Gilles Lalay
|FRA
|Honda NXR800V
|1990
|Parigi-Tripoli-Dakar
|Edi Orioli
|ITA
|Cagiva Elefant 900
|1991
|Parigi-Tripoli-Dakar
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE 750T
|1992
|Parigi-Sirte-Città del Capo
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE 850T
|1993
|Parigi-Tangeri-Dakar
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE 850T
|1994
|Parigi-Dakar-Parigi
|Edi Orioli
|ITA
|Cagiva Elefant 900
|1995
|Granada-Dakar
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE 850T
|1996
|Granada-Dakar
|Edi Orioli
|ITA
|Yamaha YZE 850T
|1997
|Dakar-Agadez-Dakar
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE850T
|1998
|Parigi-Granada-Dakar
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|Yamaha YZE 850T
|1999
|Granada-Dakar
|Richard Sainct
|FRA
|BMW F650RR
|2000
|Parigi-Dakar-Cairo
|Richard Sainct
|FRA
|BMW F650RR
|2001
|Parigi-Dakar
|Fabrizio Meoni
|ITA
|KTM LC4 660R
|2002
|Arras-Madrid-Dakar
|Fabrizio Meoni
|ITA
|KTM LC8 950R
|2003
|Marsiglia-Sharm el-Sheikh
|Richard Sainct
|FRA
|KTM LC4 660R
|2004
|Clermont-Ferrand-Dakar
|Nani Roma
|SPA
|KTM LC4 660R
|2005
|Barcellona-Dakar
|Cyril Despres
|FRA
|KTM LC4 660R
|2006
|Lisbona-Dakar
|Marc Coma
|SPA
|KTM LC4 660R
|2007
|Lisbona-Dakar
|Cyril Despres
|FRA
|KTM 690 Rally
|2008
|Non disputata
|2009
|Buenos Aires-Valparaíso-Buenos Aires
|Marc Coma
|SPA
|KTM 690 Rally
|2010
|Buenos Aires-Valparaíso-Buenos Aires
|Cyril Despres
|FRA
|KTM 690 Kally
|2011
|Buenos Aires-Arica-Buenos Aires
|Marc Coma
|SPA
|KTM 450 Rally
|2012
|Mar del Plata-Lima
|Cyril Despres
|FRA
|KTM 450 Rally
|2013
|Lima-Santiago
|Cyril Despres
|FRA
|KTM 450 Rally
|2014
|Rosario-Valparaíso
|Marc Coma
|SPA
|KTM 450 Rally
|2015
|Buenos Aires-Iquique-Buenos Aires
|Marc Coma
|SPA
|KTM 450 Rally
|2016
|Buenos Aires-Salta-Rosario
|Toby Price
|AUS
|KTM 450 Rally
|2017
|Asunción-Buenos Aires
|Sam Sunderland
|GBR
|KTM 450 Rally
|2018
|Lima-Cordoba
|Matthias Walkner
|AUT
|KTM 450 Rally
|2019
|Lima-Lima
|Toby Price
|AUS
|KTM 450 Rally
|2020
|Gedda-Riad-Qiddiya
|Ricky Brabec
|USA
|Honda CRF450 Rally
|2021
|Gedda-Ha'il-Gedda
|Kevin Benavides
|ARG
|Honda CRF450 Rally
|2022
|Gedda-Riad-Gedda
|Sam Sunderland
|GBR
|GasGas RC 450F
|2023
|Yanbu-Dammam
|Kevin Benavides
|ARG
|KTM 450 Rally
Dakar 2023: Kevin Benavides (KTM) festeggia la vittoria | Foto: A.S.O.
LA CLASSIFICA DEI VINCITORI DELLA DAKAR - MOTO
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|1
|Stéphane Peterhansel
|FRA
|6
|2
|Cyril Despres
|FRA
|5
|Cyril Neveu
|FRA
|5
|Marc Coma
|SPA
|5
|5
|Edi Orioli
|ITA
|4
|6
|Richard Sainct
|FRA
|3
|7
|Fabrizio Meoni
|ITA
|2
|Gaston Rahier
|BEL
|2
|Hubert Auriol
|FRA
|2
|Kevin Benavides
|ARG
|2
|Sam Sunderland
|GBR
|2
|Toby Price
|AUS
|2
|13
|Gilles Lalay
|FRA
|1
|Matthias Walkner
|AUT
|1
|Nani Roma
|SPA
|1
|Ricky Brabec
|USA
|1
Pubblicato da Simone Valtieri, 16/01/2023
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