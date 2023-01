Dakar Auto, tappa 11: Loeb re del deserto, Al-Attiyah controlla senza rischi

Sebastien Loeb non si ferma più. Dopo le grandi difficoltà riscontrate nella prima settimana di questa Dakar, la leggenda del Wrc ha trovato il passo vincente riuscendo a imporsi anche nella tappa 11, la prima Marathon di quest’edizione. Il francese, alla quarta vittoria di fila (la quinta in totale nel 2023), ha preceduto sul traguardo nel deserto di sabbia del Rub’ al-Khali, il più grande e impervio al mondo, il connazionale Guerlain Chicherit e l’ultima Audi ancora in gara, quella di Mattias Ekstrom.

Dakar 2023: Sebastien Loeb (Hunter) | Foto: A.S.O.

AL-ATTIYAH CONTROLLA Tutto facile, per quanto sia possibile parlare di facilità nella Dakar e soprattutto nelle tappe Marathon in cui i concorrenti non possono accedere al parco assistenza, per il leader della generale Nasser Al-Attiyah. Visto l’enorme vantaggio in classifica, già da qualche giorno il qatariota sta amministrando senza correre troppi rischi. Oggi il pilota ufficiale di casa Toyota ha chiuso quinto al traguardo, con 6 minuti e 42 secondi di gap da Loeb, ma con un vantaggio complessivo di oltre 80 minuti sul debuttante brasiliano Lucas Moraes. Domani seconda frazione Marathon, con 185 km di prova speciale che riporteranno la carovana a Shaybah.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 11a TAPPA SHAYBAH-EMPTY QUARTER MARATHON

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 02h 56' 14'' FABIAN LURQUIN 2 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 02' 16'' ALEX WINOCQ 3 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT + 00h 02' 26'' EMIL BERGKVIST 4 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 00h 06' 12'' TIMO GOTTSCHALK 5 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 06' 42'' MATHIEU BAUMEL 6 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 07' 22'' BRETT CUMMINGS 7 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING + 00h 08' 53'' DIRK VON ZITZEWITZ 8 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM + 00h 09' 52'' LOIC MINAUDIER 9 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00h 10' 04'' DENNIS MURPHY 10 MARTIN PROKOP ORLEN BENZINA TEAM + 00h 10' 39'' VIKTOR CHYTKA

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 11a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 39h 16' 33'' 00h 00' 10'' MATHIEU BAUMEL 2 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 01h 21' 04'' TIMO GOTTSCHALK 3 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 01h 30' 41'' 00h 04' 10'' FABIAN LURQUIN 4 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 01h 49' 17'' 00h 20' 10'' BRETT CUMMINGS 5 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 02h 14' 18'' 00h 04' 00'' DENNIS MURPHY 6 MARTIN PROKOP ORLEN BENZINA TEAM + 02h 53' 59'' VIKTOR CHYTKA 7 ROMAIN DUMAS REBELLION RACING + 03h 03' 54'' 00h 02' 00'' MAX DELFINO 8 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM + 03h 24' 31'' 00h 08' 00'' LEONARD CREMER 9 WEI HAN HANWEI MOTORSPORT TEAM + 03h 54' 07'' 00h 01' 00'' MA LI 10 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING + 04h 08' 31'' 00h 00' 10'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/01/2023