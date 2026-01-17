Dakar moto, tappa 13: pazzesco Benavides, batte Brabec per 2 secondi e vince la prima Dakar!

La tappa finale è corta ma ricca di colpi di scena: Benavides recupera più di 3' a Brabec e vince con 2 secondi di vantaggio!

Provate ad arrivare fino al prossimo punto e poi a rileggere la frase. Il tempo che avete speso in questa normalissima azione quotidiana è di circa due secondi. Un tempo piccolissimo, soprattutto se rapportato a quello che scorre in poco più di due giorni. Un tempo che però può essere decisivo tra la vittoria e la sconfitta nella Dakar moto 2026.

Benavides trionfa a sorpresa: battuto Brabec per 2''

A trionfare, a sorpresa, in un finale allucinante, è stato infatti Luciano Benavides, in grado di chiudere l’ultima tappa da soli 141 km al secondo posto, per un’inezia (solo sei secondi) alle spalle del compagno di squadra di casa KTM, Edgar Canet. Ma con un tempo sufficiente per battere, appunto per soli due secondi, l’ex leader e grande rivale di quest’edizione della maratona nel deserto saudita, l’americano di casa Honda HRC, Ricky Brabec.

Dakar 2026: Luciano Benavides (KTM) | Foto: A.S.O. Dakar

Il pilota statunitense partiva da Yanbu per l’ultima tappa ad anello, con soli 105 km di prova speciale da percorrere – praticamente una passeggiata per gli standard della Dakar – con 3 minuti e 20 secondi di vantaggio, ma il fatto di essere il primo a segnare la rotta per tutti i rivali gli è costato carissimo: Brabec ha infatti pagato qualche difficoltà nella navigazione, tagliando il traguardo di giornata con il 10° tempo, a 3’28” dal vincitore Edgar Canet (che chiude la corsa così come aveva cominciato, con una vittoria di tappa confermandosi una grande promessa del futuro) e soprattutto a 3’22” dal primo degli inseguitori in classifica generale, l’argentino Luciano Benavides.

La Dakar moto più combattuta

Così, per soli due secondi, si decide una delle edizioni più combattute della Dakar moto, con la KTM che difende dunque il successo raccolto la scorsa stagione da Daniel Sanders, in corsa fino a qualche giorno fa prima che una caduta lo estromettesse dalla lotta per la vittoria.

Per Luciano Benavides, primo dopo 49 ore e 41 secondi di gara, si tratta della prima affermazione nella grande classica dei rally raid, anche se in famiglia c’è il fratello maggiore Kevin (in foto copertina insieme a Luciano) che aveva già due successi nel palmares (2021 e 2023) prima di ritirarsi dall’attività nel corso della passata stagione e passare alle auto.

Dakar 2026: Luciano Benavides (KTM) | Foto: A.S.O. Dakar

Al terzo posto della classifica generale conclude invece lo spagnolo Tosha Schareina, ma con un ritardo di 25 minuti da Benavides. Chiudono la top-5 della Dakar 2026, Skyler Howes e l’eroico australiano campione in carica Daniel Sanders, comunque arrivato fino al traguardo conclusivo di Yanbu nonostante il dolore fisico per la caduta nella tappa 10.

CLASSIFICA TAPPA 13 DAKAR MOTO 2026 - YANBU-YANBU

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Edgar Canet KTM 00h 49' 03'' — — 2 Luciano Benavides KTM 00h 49' 09'' +00h 00' 06'' — 3 Tosha Schareina Honda 00h 49' 50'' +00h 00' 47'' — 4 Michael Docherty KTM 00h 49' 53'' +00h 00' 50'' — 5 Adrien Van Beveren Honda 00h 50' 18'' +00h 01' 15'' — 6 Skyler Howes Honda 00h 50' 49'' +00h 01' 46'' — 7 Bradley Cox Sherco 00h 51' 52'' +00h 02' 49'' — 8 Ignacio Cornejo Hero 00h 52' 14'' +00h 03' 11'' — 9 Martim Ventura Honda 00h 52' 21'' +00h 03' 18'' — 10 Ricky Brabec Honda 00h 52' 31'' +00h 03' 28'' —

CLASSIFICA FINALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 13

Pos Pilota Marca moto Tempo Distacco Penalità 1 Luciano Benavides KTM 49h 00' 41'' — — 2 Ricky Brabec Honda 49h 00' 43'' +00h 00' 02'' — 3 Tosha Schareina Honda 49h 25' 53'' +00h 25' 12'' 00h 10' 00'' 4 Skyler Howes Honda 49h 57' 22'' +00h 56' 41'' 00h 02' 00'' 5 Daniel Sanders KTM 50h 03' 56'' +01h 03' 15'' 00h 12' 00'' 6 Adrien Van Beveren Honda 50h 05' 27'' +01h 04' 46'' — 7 Ignacio Cornejo Hero 50h 40' 31'' +01h 39' 50'' — 8 Ross Branch Hero 51h 49' 56'' +02h 49' 15'' 00h 06' 10'' 9 Toni Mulec KTM 51h 57' 59'' +02h 57' 18'' 00h 00' 10'' 10 Preston Campbell Honda 52h 02' 36'' +03h 01' 55'' —

Qui l'albo d'oro delle moto aggiornato dopo la Dakar 2026.

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/01/2026