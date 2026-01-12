Dakar 2026

Dakar moto, tappa 8: Benavides scatenato, vince ancora e sale al comando!

1 ora fa - L'argentino vince per la terza volta negli ultimi quattro giorno

Terzo successo nelle ultime quattro tappe per Benavides che completa la sua risalita scavalcando Sanders per appena 10 secondi

La tappa 8 della Dakar 2026 moto ha segnato una svolta decisiva nella corsa alla vittoria finale. LucianoBenavides (KTM) ha conquistato il successo di giornata conducendo la speciale dall’inizio alla fine, imponendosi in classifica davanti al compagno di squadra Daniel Sanders (KTM), secondo a 4’50’’, e a Ricky Brabec (Honda), terzo a 5’02’’. Per l’argentino si tratta dell’ottava vittoria di tappa alla Dakar, un risultato che lo avvicina al record del fratello Kevin Benavides, fermo a undici successi tra le moto. Ai piedi del podio Tosha Schareina (Honda), quarto a 9’47’’, seguito da Adrien Van Beveren a 11’56’’ e Skyler Howes a 12’32’’.

Una prova monumentale: ritmo, navigazione e bonus decisivi

La giornata è stata un autentico capolavoro di gestione e navigazione da parte di Benavides, che ha sfruttato al massimo i 7’28’’ di bonus guadagnati come apripista. Partito con 4’40’’ di ritardo in classifica generale su Sanders, l’argentino ha progressivamente rosicchiato terreno: dopo 310 km conduceva la speciale con 1’57’’ di vantaggio su Brabec, mentre Sanders era già staccato di 2’59’’.

Nella parte finale, Benavides ha consolidato il margine senza errori, mentre Sanders è riuscito a superare Van Beveren ed Edgar Canet nel traffico, limitando i danni. Brabec, velocissimo al mattino, ha pagato l’effetto bonus nel computo finale, chiudendo comunque sul podio.

Generale rivoluzionata: Benavides nuovo leader

Il risultato della tappa 8 ridisegna la classifica generale moto della Dakar 2026: Luciano Benavides balza al comando per la prima volta in carriera, con 10 secondi di vantaggio su Daniel Sanders. Terza posizione per Ricky Brabec, ora a 4’47’’ dalla vetta, mentre Tosha Schareina scivola al quarto posto con un ritardo che sale a 20 minuti.

Dakar 2026, Ricky Brabec (Honda). Credits: Dakar.com

La Dakar entra così nella sua fase più delicata, con distacchi ridottissimi al vertice e una lotta KTM-Honda più aperta che mai in vista delle prossime tappe, dove navigazione e gestione delle posizioni di partenza saranno ancora decisive. Domani prima metà della seconda Marathon di questa edizione, con 418 km cronometrati e un bivacco minimalista ad attendere i protagonisti a fine giornata, senza assistenza esterna.

CLASSIFICA TAPPA 8 DAKAR MOTO 2026 WADI AD DAWASIR-WADI AD DAWASIR

PosPilotaMotoTempoDistaccoPenalità
1Luciano BenavidesKTM4h 26’ 39’’
2Daniel SandersKTM4h 31’ 29’’+4’50’’
3Ricky BrabecHonda4h 31’ 41’’+5’02’’
4Tosha SchareinaHonda4h 36’ 26’’+9’47’’
5Adrien Van BeverenHonda4h 38’ 35’’+11’56’’
6Skyler HowesHonda4h 39’ 11’’+12’32’’
7Edgar CanetKTM4h 41’ 45’’+15’06’’
8Nacho CornejoHero4h 43’ 52’’+17’13’’
9Neels TherićKove4h 45’ 44’’+19’05’’
10Martim VenturaHonda4h 45’ 59’’+19’20’’

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 8

PosPilotaMotoTempoDistaccoPenalità
1Luciano BenavidesKTM33h18’50’’
2Daniel SandersKTM33h19’00’’+0’10’’6’00’’
3Ricky BrabecHonda33h23’37’’+4’47’’
4Tosha SchareinaHonda33h39’03’’+20’13’’10’00’’
5Skyler HowesHonda33h59’56’’+41’06’’2’00’’
6Ignacio CornejoHero34h04’48’’+45’58’’
7Adrien Van BeverenHonda34h22’03’’+1h03’13’’
8Ross BranchHero35h13’52’’+1h55’02’’6’10’’
9Preston CampbellHonda35h20’18’’+2h01’28’’
10Toni MulecKTM35h29’54’’+2h11’04’’0’10’’

