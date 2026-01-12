Dakar moto, tappa 8: Benavides scatenato, vince ancora e sale al comando!

La tappa 8 della Dakar 2026 moto ha segnato una svolta decisiva nella corsa alla vittoria finale. LucianoBenavides (KTM) ha conquistato il successo di giornata conducendo la speciale dall’inizio alla fine, imponendosi in classifica davanti al compagno di squadra Daniel Sanders (KTM), secondo a 4’50’’, e a Ricky Brabec (Honda), terzo a 5’02’’. Per l’argentino si tratta dell’ottava vittoria di tappa alla Dakar, un risultato che lo avvicina al record del fratello Kevin Benavides, fermo a undici successi tra le moto. Ai piedi del podio Tosha Schareina (Honda), quarto a 9’47’’, seguito da Adrien Van Beveren a 11’56’’ e Skyler Howes a 12’32’’.
Una prova monumentale: ritmo, navigazione e bonus decisivi
La giornata è stata un autentico capolavoro di gestione e navigazione da parte di Benavides, che ha sfruttato al massimo i 7’28’’ di bonus guadagnati come apripista. Partito con 4’40’’ di ritardo in classifica generale su Sanders, l’argentino ha progressivamente rosicchiato terreno: dopo 310 km conduceva la speciale con 1’57’’ di vantaggio su Brabec, mentre Sanders era già staccato di 2’59’’.
Nella parte finale, Benavides ha consolidato il margine senza errori, mentre Sanders è riuscito a superare Van Beveren ed Edgar Canet nel traffico, limitando i danni. Brabec, velocissimo al mattino, ha pagato l’effetto bonus nel computo finale, chiudendo comunque sul podio.
Generale rivoluzionata: Benavides nuovo leader
Il risultato della tappa 8 ridisegna la classifica generale moto della Dakar 2026: Luciano Benavides balza al comando per la prima volta in carriera, con 10 secondi di vantaggio su Daniel Sanders. Terza posizione per Ricky Brabec, ora a 4’47’’ dalla vetta, mentre Tosha Schareina scivola al quarto posto con un ritardo che sale a 20 minuti.
La Dakar entra così nella sua fase più delicata, con distacchi ridottissimi al vertice e una lotta KTM-Honda più aperta che mai in vista delle prossime tappe, dove navigazione e gestione delle posizioni di partenza saranno ancora decisive. Domani prima metà della seconda Marathon di questa edizione, con 418 km cronometrati e un bivacco minimalista ad attendere i protagonisti a fine giornata, senza assistenza esterna.
CLASSIFICA TAPPA 8 DAKAR MOTO 2026 - WADI AD DAWASIR-WADI AD DAWASIR
|Pos
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Luciano Benavides
|KTM
|4h 26’ 39’’
|—
|—
|2
|Daniel Sanders
|KTM
|4h 31’ 29’’
|+4’50’’
|—
|3
|Ricky Brabec
|Honda
|4h 31’ 41’’
|+5’02’’
|—
|4
|Tosha Schareina
|Honda
|4h 36’ 26’’
|+9’47’’
|—
|5
|Adrien Van Beveren
|Honda
|4h 38’ 35’’
|+11’56’’
|—
|6
|Skyler Howes
|Honda
|4h 39’ 11’’
|+12’32’’
|—
|7
|Edgar Canet
|KTM
|4h 41’ 45’’
|+15’06’’
|—
|8
|Nacho Cornejo
|Hero
|4h 43’ 52’’
|+17’13’’
|—
|9
|Neels Therić
|Kove
|4h 45’ 44’’
|+19’05’’
|—
|10
|Martim Ventura
|Honda
|4h 45’ 59’’
|+19’20’’
|—
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 8
|Pos
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Luciano Benavides
|KTM
|33h18’50’’
|–
|–
|2
|Daniel Sanders
|KTM
|33h19’00’’
|+0’10’’
|6’00’’
|3
|Ricky Brabec
|Honda
|33h23’37’’
|+4’47’’
|–
|4
|Tosha Schareina
|Honda
|33h39’03’’
|+20’13’’
|10’00’’
|5
|Skyler Howes
|Honda
|33h59’56’’
|+41’06’’
|2’00’’
|6
|Ignacio Cornejo
|Hero
|34h04’48’’
|+45’58’’
|–
|7
|Adrien Van Beveren
|Honda
|34h22’03’’
|+1h03’13’’
|–
|8
|Ross Branch
|Hero
|35h13’52’’
|+1h55’02’’
|6’10’’
|9
|Preston Campbell
|Honda
|35h20’18’’
|+2h01’28’’
|–
|10
|Toni Mulec
|KTM
|35h29’54’’
|+2h11’04’’
|0’10’’