La Dakar apre il 2026: due settimane di deserto e motori in esclusiva su Sky

Come da tradizione, il 2026 motoristico si aprirà nel segno dell’avventura con la Dakar Rally, che dal 3 al 17 gennaio tornerà a infiammare i deserti dell’Arabia Saudita. Sky Sport sarà Official Broadcaster della 48ª edizione del rally raid più famoso al mondo, una sfida lunga 13 tappe e oltre 8.000 chilometri, con partenza da Yanbu, sul Mar Rosso, e un impegnativo percorso ad anello. In gara 325 veicoli, tra moto, auto, camion e classic, per una competizione che unisce resistenza, navigazione e pura adrenalina, confermandosi uno degli eventi più iconici del motorsport globale.

Presentazione Team Dacia Sandriders 2026 Dakar

Copertura totale, dal bivacco allo schermo

La macchina editoriale di Sky scatterà già dal 2 gennaio, alla vigilia del via, con aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24 affidati all’inviato Sandro Donato Grosso, insider direttamente dal deserto saudita. Ogni sera alle 21.15 spazio a “Speciale Dakar Live”, con focus sulle tappe e sui piloti italiani, mentre alle 23 su Sky Sport Arena andrà in onda il magazine con gli highlights e l’analisi delle classifiche di tutte le categorie. Il racconto proseguirà anche su NOW, sul sito SkySport.it e sui canali social ufficiali, senza dimenticare gli speciali “Road To Dakar” e il docufilm dedicato alla Dakar 2026, in arrivo a fine gennaio. Due settimane di gara, ma un racconto che accompagnerà gli appassionati dall’attesa al traguardo finale.