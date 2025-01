Dakar Auto, ultima tappa: Al Rajhi profeta in patria, prima vittoria dopo 11 tentativi

Nemo propheta in patria. Ad eccezione di Yazeed Al Rajhi: al pilota saudita al volante della Toyota Hilux privata del team Overdrive è bastato non prendersi troppi rischi e controllare il vantaggio sugli inseguitori, per assicurarsi la vittoria in casa della sua prima Dakar in carriera. Così, il tredicesimo tempo nella passerella finale di 61 km con arrivo e partenza a Shubaytah è stato più che sufficiente al 43enne di Riyadh per centrare un trionfo inatteso fino a pochi giorni fa.

Dakar auto 2025: Al Rajhi batte Lategan, ma quanti colpi di scena!

Se la vittoria della Dakar auto 2025a un certo punto sembrava alla portata, le cose si sono improvvisamente messe in salita prima del nuovo colpo di scena che ha ribaltato la classifica al termine della penultima frazione. Il rivale Henk Lategan, sulla Toyota ufficiale del team Gazoo Racing, era stato infatti in grado diriprendersi la vettacon vari minuti di vantaggio e con sole due tappe ancora da disputare. Ma se c’è una cosa che è da sempre chiara a chi segue il rally raid più duro e prestigioso al mondo, è che la corsa non è mai finita se non al traguardo dell’ultima giornata.

E così, proprio quando Al Rajhi sembrava doversi accontentare del secondo posto, l’appuntamento con il deserto dell’Empty Quarter nellapenultima tappaha ribaltato la classifica regalando al saudita il successo più importante della carriera, all’undicesimo tentativo. Un successo di misura, con soli 3’57” di vantaggio su Lategan: si tratta, cioè, del secondo gap più piccolo di sempre, a riprova di quanto sia stata combattuta e incerta questa edizione durissima della Dakar dopo aver quasi subito perso alcuni protagonisti annunciati comeCarlos SainzeSebastien Loeb.

Tappa 12: Toyota al top con Moraes

La Toyota fa festa anche per quanto riguarda la classifica della tappa 12, con Lucas Moraes che è tornato al successo chiudendo la prova speciale in 54 minuti e 14 secondi. Alle sue spalle la Dacia Sandrider di Nasser Al-Attiyah staccata di 1’33”, con Henk Lategan terzo nel tentativo disperato di rosicchiare quanto più tempo possibile ad Al Rajhi nella lotta per la vittoria finale. Al quarto posto di tappa c’è invece il primo dei piloti Ford, quel Mattias Ekstrom che porta la Raptor T1+ sul terzo gradino del podio della classifica assoluta della Dakar auto 2025.

RISULTATI DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 12 SHUBAYTAH -SHUBAYTAH

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 00h 54' 14'' ARMAND MONLEON 2 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 00h 55' 47'' + 00h 01' 33'' EDOUARD BOULANGER 3 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 00h 56' 25'' + 00h 02' 11'' BRETT CUMMINGS 4 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 00h 56' 26'' + 00h 02' 12'' EMIL BERGKVIST 5 DANIEL SCHRÖDER PS LASER RACING 00h 57' 15'' + 00h 03' 01'' HENRY CARL KÖHNE 6 PAUL SPIERINGS TEAM REBELLION & SPIERINGS 00h 57' 24'' + 00h 03' 10'' JAN PIETER VAN DER STELT 7 YASIR SEAIDAN TEAM BBR 00h 57' 38'' + 00h 03' 24'' MICHAEL METGE 8 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 00h 58' 13'' + 00h 03' 59'' DANIEL OLIVERAS 9 NANI ROMA FORD M-SPORT 00h 58' 15'' + 00h 04' 01'' ALEX HARO 10 GUILLAUME DE MEVIUS X-RAID MINI JCW TEAM 00h 58' 20'' + 00h 04' 06'' MATHIEU BAUMEL

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE FINALE DOPO 12 TAPPE

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 52h 52' 15'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 2 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 52h 56' 12'' + 00h 03' 57'' 00h 02' 00'' BRETT CUMMINGS 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 53h 12' 36'' + 00h 20' 21'' 00h 01' 00'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 53h 16' 13'' + 00h 23' 58'' 00h 17' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 53h 54' 25'' + 01h 02' 10'' 00h 12' 00'' KELLON WALCH 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 54h 04' 19'' + 01h 12' 04'' 00h 04' 50'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 54h 50' 02'' + 01h 57' 47'' 00h 04' 00'' DANIEL OLIVERAS 8 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 55h 08' 12'' + 02h 15' 57'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 9 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 55h 12' 19'' + 02h 20' 04'' 00h 15' 00'' DENNIS ZENZ 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 55h 51' 41'' + 02h 59' 26'' 00h 11' 00'' LEONARD CREMER

