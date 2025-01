Dakar Auto, tappa 2A: Al Rajhi il più rapido, problemi per Loeb, Sainz cappotta!

I protagonisti della Dakar 2025 hanno affrontato oggi la prima parte della tappa 48H Chrono, una due giorni consecutiva in cui i protagonisti della competizione riservata alle auto devono coprire in tutto 967 km cronometrati con un'assistenza esterna limitata e passando questa notte al bivacco. Scoccate le 17 ora locale, gli equipaggi si sono infatti dovuti fermare nella prima area di sosta disponibile tra le sei previste dagli organizzatori, dalla quale ripartiranno domani per completare il percorso. Finora, il più veloce è stato Yazeed Al Rajhi, arrivato al bivacco E (situato 618 km dopo la partenza) con il miglior tempo. Il saudita, al volante di una Toyota Hilux del team Overdrive, ha preceduto di poco più di un minuto Nasser Al Attiyah, che con la sua Dacia inizia a mettere paura agli avversari.

DAKAR AUTO 2025: BENE TOYOTA, FORD A TESTA ALTA

Curiosamente, Al Rajhi e Al Attiyah hanno iniziato la giornata da una posizione di classifica quasi identica, rispettivamente 22° e 21° a 13 minuti dal leader Seth Quintero (Toyota). I due hanno fatto registrare per tutto il giorno prestazioni simili, con il portacolori di Overdrive in testa nella maggior parte dei checkpoint e che nel finale ha fatto valere la maggior conoscenza della zona di gara. Alle loro spalle, in terza posizione troviamo la prima delle Ford Raptor T1+, quella di Mattias Ekstrom: lo svedese, ex campione del DTM, si sta dimostrando molto competitivo in questa edizione della Dakar ed è riuscito a mettersi alle spalle un gruppo di Toyota Hilux molto agguerrito. A comandarlo è Henk Lategan, già vincitore del Prologo di venerdì.

Stage 2️⃣ - Ultimate 🚗



Provisional top 3 after 626km:

1️⃣ Yazeed Al Rajhi ⏱6:57:03

2️⃣ Nasser Al-Attiyah ⏱+1'19''

3️⃣ Mattias Ekstrom ⏱+8'55''@Yazeed_AlRajhi remains ahead as the leading drivers stop for the night at the km 626 break zone.



Follow the race live 👉… pic.twitter.com/uiC5m6oN1W — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025

Dalla quinta alla settima posizione troviamo poi Juan Yacopini, Guy Botterill e Toby Price, il quale si sta confermando davvero veloce in questa sua prima partecipazione tra le quattro ruote navigato dall'ex avversario tra le moto Sam Sunderland. All'ottavo posto si piazza al momento il secondo Raptor T1+, quello dello spagnolo Nani Roma, ieri rallentato da qualche problema tecnico. La top10 è chiusa dalla Mini di Guillame De Mevius, dalla Toyota dell'intramontabile Giniel De Villiers e dal prototipo Century CR/ del francese Mathieu Serradori.

DAKAR AUTO 2025: PROBLEMI PER LOEB E SAINZ

Sono 27 i piloti che hanno raggiunto il bivacco E prima della pausa per la notte. Tra questi ci sono anche Sebastien Loeb (Dacia) e Carlos Sainz (Ford), ma i due oggi hanno dovuto incassare un duro colpo alle loro speranze di vittoria finale. Il francese ha registrato dei problemi al motore della sua Sandrider, rimanendo fermo per circa nove minuti e chiudendo la giornata con oltre mezz'ora di ritardo dai più veloci. Peggio ancora è andata a Carlos Sainz, protagonista di un cappottamento dopo il salto di una duna al km 327. Pesantissimi i danni riportati dal suo Raptor T1+, ma lo spagnolo ha ancora una volta mostrato la consueta grinta. Dopo aver rimesso sulle quattro ruote il suo veicolo, assieme al navigatore Lucas Cruz ha riparato per quanto possibile il Raptor eliminando anche grosse paerti di carrozzeria ormai danneggiate, giungendo al bivacco con un ritardo di poco inferiore all'ora.

DAKAR AUTO 2025: QUINTERO PERDE LA LEADERSHIP

I risultati odierni hanno riscritto, seppur virtualmente visto che la tappa è ancora da concludere, la classifica generale. Al Rajhi e Al Attiyah ora occupano le prime due posizioni, inseguiti da vicino da Lategan ed Ekstrom. Scivola invece in diciannovesima piazza, subito dietro a Loeb, l'ex leader Seth Quintero che oggi ha perso parecchio tempo. Esce appena fuori dalla top10 Lucas Moraes, oggi protagonista di un tipico inconveniente da Dakar, ossia essere rimasto bloccato nella sabbia di una duna, mentre il vincitore di ieri Guerlain Chicherit retrocede in quindicesima posizione. Domani mattina si riparte per completare i chilometri mancanti al traguardo di questa massacrante due giorni.

🥵 @LucasDakar1 and @AMonleon were stuck on a dune! 🏜️



🚗 They fought their way back on track but lost a few minutes. ⏱️#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/IO9CAgqYWt — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 2A

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 11h45m24s 2 Nasser Al-Attiyah Dacia +1m19s 3 Henk Lategan Toyota +2m12s 4 Mattias Ekstrom Ford +3m44s 5 Guy Botterill Toyota +8m07s 6 Toby Price Toyota +9m05s 7 Nani Roma Ford +14m29s 8 Guillaume de Mevius Mini +17m40s 9 Giniel de Villiers Toyota +17m45s 10 Brian Baragwanath Century +20m45s

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/01/2025