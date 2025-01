Dakar Auto, tappa 1: Chicherit vince la sfida tutta tra Toyota e Mini

Dopo il prologo i cui tempi non contavano per la classifica generale, la Dakar auto 2025 è ufficialmente iniziata quest'oggi con la tappa 1, partita e terminata a Bisha dopo 499 km totali di cui 413 cronometrati. I primi 10 di ieri hanno potuto scegliere la loro posizione di partenza, optando per evitare di fare da apripista agli avversari ma senza neanche mettere troppe auto davanti a sé, per non avere così problemi di traffico. Il vincitore Henk Lategan (Toyota), ad esempio, ha scelto di scattare per undicesimo. La giornata ha visto una lotta serrata per le prime posizioni in particolare tra i piloti delle Mini e quelle delle Toyota, mentre al momento gli attesi protagonisti di Ford e Dacia sono costretti a inseguire. La vittoria, e dunque la prima leadership nella classifica generale, è andata al francese Guerlain Chicherit (Mini) che nell'ultimo settore è riuscito ad avere la meglio sulle Toyota di Seth Quintero e del giovane (20 anni da compiere dopodomani) sudafricano Saood Variawa.

DAKAR AUTO, TAPPA 1: CHICHERIT VINCE IN VOLATA

A partire molto forte è stato proprio Chicherit, subito al comando nei primi intertempi. Le Toyota di Variawa e Moraes si sono rapidamente messe in mostra come principali rivali della Mini, con il brasiliano che è salito in prima posizione dopo 151 km e il giovane compagno di squadra che lo ha imitato con il miglior tempo dopo 182 km. I distacchi tra i tre sono sempre rimasti nell'ordine dei secondi, con continui scambi di posizione. Moraes ha poi ripreso il comando al km 288, mantenendo la leadership fino al penultimo intertempo. Chicherit ha chiuso tornando in prima posizione, con Quintero che a sua volta è stato protagonista di un ottimo spunto finale salendo al secondo posto ad appena 50 secondi dal vincitore. Variawa ha terminato terzo a un minuto, mentre Moraes è crollato chiudendo ottavo a oltre 2 minuti. Per la Mini quello di oggi è il primo successo di tappa dal 2021.

Ottima quarta prestazione per Martin Prokop con il vecchio Ford Raptor: il ceco ha preceduto la prima delle Dacia Sandrider, quella di Cristina Gutierrez, che si è tolta la soddisfazione di battere i suoi prestigiosi compagni di squadra, il cinque volte vincitore Nasser Al Attiyah (20°) e Sebastien Loeb (23°) finiti a oltre 10 minuti. Per trovare la prima Ford Raptor T1+ dobbiamo scendere al settimo posto, dove troviamo Carlos Sainz. Alle sue spalle il già citato Moraes e poi la coppia di ex centauri formata da Toby Price e Sam Sunderland (Toyota), subito molto competitivi in questa loro prima avventura tra le quattro ruote.

DAKAR AUTO, TAPPA 1: ROMA, AL ATTIYAH e LOEB PIU' LONTANI

Scorrendo l'ordine di arrivo alla ricerca degli altri favoriti per la vittoria finale, troviamo in decima posizione il vincitore del prologo Lategan, davanti a Guillame De Mevius (Mini). In sedicesima e diciottesima posizione troviamo gli altri due Raptor T1+ di Mattias Ekstrom e Nani Roma. Detto dei 10 minuti abbondanti accumulati dalle Dacia di Al Attiyah e Loeb, è una giornata da dimenticare per Rokas Baciuska, quarto nel prologo: il lituano ha accusato problemi meccanici nelle prime fasi e si è dovuto fermare per effettuare delle riparazioni, accumulando oltre 2 ore di ritardo. Per lui sì che questa Dakar inizia in salita.

DAKAR 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Appena iniziata, la Dakar 2025 propone subito una delle giornate più sfidanti per i concorrenti. Domani è in programma infatti la prima parte della tappa 48H Chrono, con 967 km cronometrati da affrontare tra domenica e lunedì, con stop obbligatorio alle 5 del pomeriggio nell'area di sosta successiva più vicina tra le sei previste dall'organizzazione. Si gareggia a nord di Bisha, su un terreno variegato che prevede comunque oltre 100 km di dune ogni giorno. Si tratterà anche della prima volta in cui moto e auto affrontano percorsi leggermente diversi, con i protagonisti delle quattro ruote che non potranno dunque sfruttare le tracce lasciate dai centauri come aiuto nella navigazione.

Dakar auto 2025: Lucas Moraes (Toyota)

DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 1 BISHA-BISHA

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 GUERLAIN CHICHERIT ALEX WINOCQ X-RAID MINI JCW TEAM 04H 35' 53'' 2 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 04H 36' 43'' + 00' 50'' 3 SAOOD VARIAWA FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 04H 36' 56'' + 01' 03'' 4 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 04H 36' 57'' + 01' 04'' 5 CRISTINA GUTIERREZ PABLO MORENO THE DACIA SANDRIDERS 04H 37' 21'' + 01' 28'' 6 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 04H 37' 46'' + 01' 53'' 7 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ FORD M-SPORT 04H 38' 25'' + 02' 32'' 8 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 04H 38' 26'' + 02' 33'' 9 TOBY PRICE SAM SUNDERLAND OVERDRIVE RACING 04H 39' 06'' + 03' 13'' 10 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 04H 39' 20'' + 03' 27''

