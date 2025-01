Dakar Auto, prologo: Lategan precede Ekstrom e Al-Attiyah

Il sudafricano ha preceduto di appena un secondo lo svedese, in ritardo Sainz ma il risultato odierno non pesa sulla classifica

La Dakar 2025 è iniziata con i 29 km cronometrati del Prologo, disputato nella zona di Bisha dove si sviluppano tutte le tappe dei primi giorni di gara. Un avvio da affrontare con un po' meno di tensione per i protagonisti delle auto, dato che il risultato odierno non conta per la classifica generale, ma serve soltanto per determinare l'ordine di partenza della tappa 1, quando la competizione entrerà nel vivo. I primi 10 di oggi potranno scegliere la loro posizione da cui scattare per affrontare i 413 km in programma, i quali avranno subito un peso specifico enorme. La classifica di domani, infatti, stabilirà poi l'ordine di partenza per la tappa 48H Chrono che si disputerà tra domenica e lunedì e che prevede ben 967 km cronometrati. Si potranno dunque fare delle considerazioni stragegiche sulla posizione da cui affrontare questo impegnativo avvio, considerando che la 48H Chrono vedrà inoltre le moto affrontare un percorso differente, senza dunque che lascino le traiettorie segnate sul terreno a dare un riferimento alle auto che abitualmente transitano dopo le due ruote.

DAKAR AUTO 2025: LATEGAN VINCE IL PROLOGO

Lungo i 29 km cronometrati affrontati oggi, il miglior tempo è stato realizzato dalla Toyota Hilux di Henk Lategan. Il sudafricano, assente nel 2024 per un infortunio alla spalla, ha preceduto di appena un secondo la Ford Raptor T1+ di Mattias Ekstrom. Chiude il podio di giornata un'altra delle vetture all'esordio assoluto nella Dakar, la Dacia Sandrider di Nasser Al-Attiyah. Il qatariota, che insegue il suo sesto successo assoluto nella competizione, ha chiuso a una ventina di secondi. Quarta posizione per un'altra Toyota, quella del giovane lituano Rokas Baciuska.

🚗 First driver to take off in the Ultimate category, @AlAttiyahN is now on the track! 💨#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/iyWANK5hBq — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2025

Scorrendo la classifica alla ricerca degli altri nomi più attesi della vigilia, troviamo in sesta posizione Sebastien Loeb (Dacia) davanti a Lucas Moraes (Toyota) e Nani Roma (Ford), mentre Guerlain Chicherit è decimo con la prima delle Mini JCW. Undicesimo tempo per una delle coppie che destano più curiosità, quella formata da Toby Price e dal navigatore Sam Sunderland (Toyota), vincitori di due Dakar Moto a testa e ora protagonisti di questa nuova avventura. Solo venticinquesimo Carlos Sainz (Ford), in ritardo di 1'18'', mentre una foratura ha fatto concludere nelle retrovie Guillaume de Mévius (Mini).

DAKAR 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Come detto, i distacchi odierni non vengono considerati per la classifica generale, quindi anche chi ha finito attardato domani ripartirà alla pari con il vincitore Lategan. La tappa 1, con partenza e arrivo a Bisha, prevede 86 km di trasferimento e 413 cronometrati, su un percorso che presenta diversi tipi di superficie, spaziando dalla sabbia alle rocce e pietre. Per quanto riguarda la navigazione, sarà particolarmente sfidante il settore centrale, un autentico labirinto di piste.

DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA PROLOGO

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 00H 15' 28'' 2 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 00H 15' 29'' + 00' 01'' 3 NASSER AL-ATTIYAH EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 00H 15' 48'' + 00' 20'' 4 ROKAS BACIUSKA ORIOL MENA OVERDRIVE RACING 00H 15' 49'' + 00' 21'' 5 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 00H 15' 58'' + 00' 30'' 6 SEBASTIEN LOEB FABIAN LURQUIN THE DACIA SANDRIDERS 00H 16' 01'' + 00' 33'' 7 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 00H 16' 03'' + 00' 35'' 8 NANI ROMA ALEX HARO FORD M-SPORT 00H 16' 03'' + 00' 35'' 9 SAOOD VARIAWA FRANCOIS CAZALET TOYOTA GAZOO RACING 00H 16' 09'' + 00' 41'' 10 GUERLAIN CHICHERIT ALEX WINOCQ X-RAID MINI JCW TEAM 00H 16' 10'' + 00' 42''

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/01/2025